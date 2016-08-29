（影音）陳怡蓉北海道婚紗照閃爆 小倆口鬥嘴也甜蜜

陳怡蓉到北海道拍攝婚紗照。（明悅整合行銷提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳怡蓉與聖緹雅醫美集團執行長薛博仁將於今年9月26日在泰國清邁舉行婚禮，日前兩人到日本北海道拍攝婚紗照，這次為了拍攝美麗的照片，兩人每天都在天未亮的時侯就起床化妝，並坐上約莫3個小時的車程到各景點拍攝，拍攝過程中，兩人時而甜蜜時而鬥嘴，但都難掩幸福的模樣。

陳怡蓉（右）與未婚夫薛博仁到北海道拍攝婚紗照。（明悅整合行銷提供）

婚禮即將到來，兩人更是忙得不可開交，對於即將攜手共創未來，薛博仁感性的說：「畢竟我們的工作領域有差異，不可能時時刻刻相守，希望五年或十年後，工作不需要那麼忙時，可以開始享受屬於我們的生活，走向人生另一個階段－更貼近彼此，真正合為一體。」兩人更是一致同意，決定把婚禮的紅包捐給新郎母校台北醫學大學，作為抗衰老與癌症研究的經費。

陳怡蓉（右）與未婚夫薛博仁到北海道拍攝婚紗照。（明悅整合行銷提供）

陳怡蓉的婚紗首次與LinLi Wedding林莉工作坊合作，十分親和的陳怡蓉，更是與林莉老師一路參與打版、選料等設計溝通，耗費兩個月打造獨一無二的婚紗禮服。設計重點則以新娘喜愛的現代簡約、復古浪漫為主要訴求；兩套白紗都以流行的時裝風格為主，以法國真絲頂級面料結合男裝襯衫俐落的線條，雲霧般的荷葉紗裙，以大量清透的網紗及高級進口輕磅烏干紗相互堆疊，呈現女性的浪漫氛圍；另一件則兩件式宮廷古典風格白紗，搭配空氣感十足的澎紗裙，上身則以低調細緻金屬光澤，與真絲交織的進口義大利面料，使整體展現出女王氣勢中帶點女孩的浪漫天真。

陳怡蓉（右）與未婚夫薛博仁到北海道拍攝婚紗照。（明悅整合行銷提供）

陳怡蓉到北海道拍攝婚紗照。（明悅整合行銷提供）