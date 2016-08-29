戴佩妮隔空放閃 電台羞認「我愛西米露」

戴佩妮（左）到DJ俊菖主持的電台節目《What\'s up Music》宣傳新專輯《賊》。（POP Radio提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕戴佩妮到POP Radio《What’s up Music》宣傳新專輯《賊》，DJ俊菖特地為她準備了瑞士巧克力鍋，沒想到她因工作滿檔腸胃仍不適，看得到吃不到，接著DJ俊菖再拿出「終極甜點」，自信地說戴佩妮一定會滿意，原來他準備的是西米露（戴佩妮老公小名同為「西米露」），果不其然她看到即開心大笑，一語雙關羞認「我愛西米露」。

戴佩妮（左）到電台《What\'s up Music》宣傳新專輯《賊》，DJ俊菖特地為她準備了瑞士巧克力鍋。（POP Radio提供）

說到才剛結束的演唱會，戴佩妮原本擔心老公覺得被冷落，沒想到有天他竟然先開口：「我們的演唱會要到了，你要吃健康一點。」沒幾天又叮嚀：「我們的演唱會要到了，妳歌詞背了沒？」讓她不禁懷疑：「這不是我的演唱會嗎？什麼時候變我們兩個人的？」但一方面也很欣慰老公參與感很高，更誇他的歌聲好聽有磁性。

戴佩妮（左）到電台《What\'s up Music》宣傳新專輯《賊》，DJ俊菖特地為她準備了西米露。（POP Radio提供）