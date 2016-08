(影音)年度最賺人熱淚 印度男孩跨太平洋尋家

五歲印度小男孩Saroo,在火車站與家人走失。(翻攝自USA TODAY)

〔記者趙毓琪/綜合報導〕這是一個來自真實的故事改編,溫斯坦影業最新力作《Lion》,改編自印度作家薩羅布萊爾利(Saroo Brierley)的小說「A Long Way Home」,導演為曾執導過影集「謎湖之巔」《Top of the Lake》的蓋斯戴維斯(Garth Davis)。

奧斯卡影后妮可基嫚(左)飾演收養男主角的母親。(翻攝自USA TODAY)

《Lion》劇情描述一位五歲的印度出生的小男孩Saroo(戴夫帕托Dev Patel飾),從加爾各答流離失所直到遇到來自澳洲的一對夫妻所領養。小男孩長大後,在一個聚會上對朋友透露自己在加爾各答的火車上與家人走失,是家庭的養子。家人的記憶不斷浮現,他決心要利用現代科技技術(Google Earth)千里找尋自己的親人。

魯妮瑪拉(左)飾演Saroo的女朋友,戲份吃重。(翻攝自catch news)

這個決定帶來的影響不只有自己,還包括領養他的家庭,當他全心全意在尋找印度的家人時,養母(妮可基嫚飾)與養父(大衛溫漢飾)必然會開始感到驚慌失措。血濃於水真實呈現。

《Lion》即將提前在下個月多倫多電影節首映,預計美國11月25日上映。

戴夫帕托飾演長大後的Saroo,為印度裔英國男演員,以《貧民百萬富翁》而聞名。(翻攝自USA TODAY) 妮可基嫚飾演收養Saroo的澳洲婦人。(翻攝自The Quint)

電影海報。(翻攝自網路)

《Lion》電影預告:(影片擷取自YouTube,如遭移除請見諒。)