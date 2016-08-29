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（影音）年度最賺人熱淚 印度男孩跨太平洋尋家

2016/08/29 21:04

五歲印度小男孩Saroo，在火車站與家人走失。（翻攝自USA TODAY）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕這是一個來自真實的故事改編，溫斯坦影業最新力作《Lion》，改編自印度作家薩羅布萊爾利（Saroo Brierley）的小說「A Long Way Home」，導演為曾執導過影集「謎湖之巔」《Top of the Lake》的蓋斯戴維斯（Garth Davis）。

奧斯卡影后妮可基嫚（左）飾演收養男主角的母親。（翻攝自USA TODAY）

《Lion》劇情描述一位五歲的印度出生的小男孩Saroo（戴夫帕托Dev Patel，從加爾各答流離失所直到遇到來自澳洲的一對夫妻所領養。小男孩長大後，在一個聚會上對朋友透露自己在加爾各答的火車上與家人走失，是家庭的養子。家人的記憶不斷浮現，他決心要利用現代科技技術（Google Earth）千里找尋自己的親人。

魯妮瑪拉（左）飾演Saroo的女朋友，戲份吃重。（翻攝自catch news）

這個決定帶來的影響不只有自己，還包括領養他的家庭，當他全心全意在尋找印度的家人時，養母（妮可基嫚飾）與養父（大衛溫漢飾）必然會開始感到驚慌失措。血濃於水真實呈現。

《Lion》即將提前在下個月多倫多電影節首映，預計美國11月25日上映。

戴夫帕托飾演長大後的Saroo，為印度裔英國男演員，以《貧民百萬富翁》而聞名。（翻攝自USA TODAY）妮可基嫚飾演收養Saroo的澳洲婦人。（翻攝自The Quint）

電影海報。（翻攝自網路）

《Lion》電影預告：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

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