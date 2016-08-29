台北電影學院開放報名 專業國際講師授課

2016台北電影學院請來專業講師傳授國際經驗。（台北市電影委員會提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕由台北市電影委員會主辦的「2016台北電影學院」（Taipei Film Academy）系列活動，將於9月至10月間舉行！「國際製片工作坊」與「電影專業講座」已開放報名，講師陣容堅強，機會難得，不可錯過。

9月26日至10月1日揭幕的「國際製片工作坊」，邀請歐美及亞洲資深製片擔任講師，包括《大藝術家》及《少年Pi的奇幻漂流》美國製片克麗絲汀娜．李．史托姆（Christina Lee Storm）、有「台灣新電影保母」之稱的監製廖慶松、跨國經驗豐富的葉育萍、《單身動物園》、《毒粉風暴》荷蘭製片尤斯特‧狄佛利斯（Joost de Vries），《門徒》、《維多利亞一號》、《東京奏鳴曲》的泰國製片許維文（Raymond Phathanavirangoon）等人。講師們將針對亞洲電影市場及亞洲電影於國際影展的地位作深入探討並分享進入國際影展的竅門，同時從台灣電影工作者的角度，共同傳授與分享國際拍攝技巧。

另外，9月19日的「電影專業講座」請來曾任威尼斯影展、鹿特丹影展、盧卡諾影展主席的國際知名影人馬可‧穆勒（Marco Mueller）介紹國際影展，讓台灣電影人士深入瞭解國際影展。而台灣資深電影監製李烈和葉如芬也將展開對談，探討台灣電影獨立製作的特色以及如何拍攝優質電影等相關議題。「電影專業講座」的活動全程免費，有興趣的民眾皆可報名參加。

台北市電影委員會為了培養台灣電影人才，為台灣影人搭築與國際接軌之橋樑，引進國際製片經驗和專業知識，自 2014年開辦「台北電影學院」，並於2015年擴大為「製片人才工作坊」、「專業技術課程」、「編劇工作坊」及「動畫特效系列」四系列活動，並邀請國內外知名電影人加入講師陣容。共吸引2657名電影人士報名，1335人參與，成績斐然。

今年影委會舉辦的第3屆「台北電影學院」，特別增加「電影專業講座」，將「製片人才工作坊」提昇為「國際製片工作坊」，並延續「國際動畫特效講座」及「編劇講堂」，期許能更全面的為台灣影視工作者充電，培養全球觀點，藉以提升台灣電影產業之國際能見度與作品品質。