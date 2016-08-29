限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

台北電影學院開放報名 專業國際講師授課

2016/08/29 18:59

2016台北電影學院請來專業講師傳授國際經驗。（台北市電影委員會提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕由台北市電影委員會主辦的「2016台北電影學院」（Taipei Film Academy）系列活動，將於9月至10月間舉行！「國際製片工作坊」與「電影專業講座」已開放報名，講師陣容堅強，機會難得，不可錯過。

9月26日至10月1日揭幕的「國際製片工作坊」，邀請歐美及亞洲資深製片擔任講師，包括《大藝術家》及《少年Pi的奇幻漂流》美國製片克麗絲汀娜．李．史托姆（Christina Lee Storm）、有「台灣新電影保母」之稱的監製廖慶松、跨國經驗豐富的葉育萍、《單身動物園》、《毒粉風暴》荷蘭製片尤斯特‧狄佛利斯（Joost de Vries），《門徒》、《維多利亞一號》、《東京奏鳴曲》的泰國製片許維文（Raymond Phathanavirangoon）等人。講師們將針對亞洲電影市場及亞洲電影於國際影展的地位作深入探討並分享進入國際影展的竅門，同時從台灣電影工作者的角度，共同傳授與分享國際拍攝技巧。

另外，9月19日的「電影專業講座」請來曾任威尼斯影展、鹿特丹影展、盧卡諾影展主席的國際知名影人馬可‧穆勒（Marco Mueller）介紹國際影展，讓台灣電影人士深入瞭解國際影展。而台灣資深電影監製李烈和葉如芬也將展開對談，探討台灣電影獨立製作的特色以及如何拍攝優質電影等相關議題。「電影專業講座」的活動全程免費，有興趣的民眾皆可報名參加。

台北市電影委員會為了培養台灣電影人才，為台灣影人搭築與國際接軌之橋樑，引進國際製片經驗和專業知識，自 2014年開辦「台北電影學院」，並於2015年擴大為「製片人才工作坊」、「專業技術課程」、「編劇工作坊」及「動畫特效系列」四系列活動，並邀請國內外知名電影人加入講師陣容。共吸引2657名電影人士報名，1335人參與，成績斐然。

今年影委會舉辦的第3屆「台北電影學院」，特別增加「電影專業講座」，將「製片人才工作坊」提昇為「國際製片工作坊」，並延續「國際動畫特效講座」及「編劇講堂」，期許能更全面的為台灣影視工作者充電，培養全球觀點，藉以提升台灣電影產業之國際能見度與作品品質。

相關新聞

推薦新聞
《型男大主廚》自稱中華台北 網友酸：投共了嗎？ 《型男大主廚》自稱中華台北 網友酸：投共了嗎？
2016/08/29 19:53
收視毒藥得不到恩師認可 胡瓜開口評謝忻... 收視毒藥得不到恩師認可 胡瓜開口評謝忻...
2016/08/29 19:04
台北電影學院開放報名 專業國際講師授課 台北電影學院開放報名 專業國際講師授課
2016/08/29 18:59
唱到滿意為止才能走 胡夏被爆商演遭主辦方攔車留人 唱到滿意為止才能走 胡夏被爆商演遭主辦方攔車留人
2016/08/29 18:59
小甜甜瘦身有成 大秀S性感曲線 小甜甜瘦身有成 大秀S性感曲線
2016/08/29 18:54
超甜蜜！陳怡蓉曬婚紗 老公禮服太奢華了吧 超甜蜜！陳怡蓉曬婚紗 老公禮服太奢華了吧
2016/08/29 18:42
（影音）陳建寧秘婚 阿沁笑問「你會包尿布嗎？」 （影音）陳建寧秘婚 阿沁笑問「你會包尿布嗎？」
2016/08/29 18:31
蕭亞軒交嫩男友 楊謹華：她開心就好 蕭亞軒交嫩男友 楊謹華：她開心就好
2016/08/29 18:14
執著當藝人苦無通告 曹西平：不可以靠自己嗎？ 執著當藝人苦無通告 曹西平：不可以靠自己嗎？
2016/08/29 18:04
怒槓醫生稱「是非分明」 Darren一個月後刪文道歉 怒槓醫生稱「是非分明」 Darren一個月後刪文道歉
2016/08/29 17:40
傳搭許維恩開新節目 KID：她經驗少能幹嘛 傳搭許維恩開新節目 KID：她經驗少能幹嘛
2016/08/29 17:05
10年前死亡車禍毀容曾縫百針 胡歌首曝心聲！ 10年前死亡車禍毀容曾縫百針 胡歌首曝心聲！
2016/08/29 16:33
曹西平洩吳宗憲暖心舉動 狠批後輩「太假了」 曹西平洩吳宗憲暖心舉動 狠批後輩「太假了」
2016/08/29 16:03
廖曉喬有Tiffany加持 超深V豪氣登場 廖曉喬有Tiffany加持 超深V豪氣登場
2016/08/29 15:47
美！陳怡蓉北海道拍婚紗 薰衣草尋相戀足跡 美！陳怡蓉北海道拍婚紗 薰衣草尋相戀足跡
2016/08/29 15:39
（影音）蕭亞軒新歡好young 柯震東這樣說... （影音）蕭亞軒新歡好young 柯震東這樣說...
2016/08/29 15:37
陳大天首直播 大爆自己是完美工具人 陳大天首直播 大爆自己是完美工具人
2016/08/29 15:35
楊慧起訴丈夫宋喆離婚案 今日不公開審理 楊慧起訴丈夫宋喆離婚案 今日不公開審理
2016/08/29 15:18
好長好瘦喔 莎莎健身秀鉛筆腿 好長好瘦喔 莎莎健身秀鉛筆腿
2016/08/29 15:15
正妹主播顛覆端莊形象 辣扮小丑女曬蠻腰！ 正妹主播顛覆端莊形象 辣扮小丑女曬蠻腰！
2016/08/29 15:15
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.