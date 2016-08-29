超甜蜜！陳怡蓉曬婚紗 老公禮服太奢華了吧

陳怡蓉（右）婚紗照揭曉，醫美CEO老公薛博仁（左）著Ermenegildo Zegna黑色經典款禮服西裝。（Ermenegildo Zegna提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕陳怡蓉與醫美診所CEO男友薛博仁醫師相戀2年，今年於北海道拍攝婚紗照。婚紗照揭曉，兩人流露甜蜜、好浪漫。薛博仁身上所穿的黑色禮服更是大有來頭，出自義大利百年紳士品牌Ermenegildo Zegna，全身要價總計約台幣17萬元。

陳怡蓉（右）婚紗照揭曉，醫美CEO老公薛博仁（左）著Ermenegildo Zegna黑色經典款禮服西裝。（Ermenegildo Zegna提供）

因為薛博仁身為Ermenegildo Zegna忠實的顧客，品牌在得知薛醫師的喜訊後於第一時間送上最誠摯的祝福。Ermenegildo Zegna除了將準備薛博仁醫師婚禮當天所穿的量身訂製禮服，並於薛醫師與陳怡蓉至北海道拍攝婚紗照時，提供剪裁與用料均一流的黑色經典禮服。此款禮服使用Multi Season面料，為Zegna種類豐富面料中的上乘之選，一年四季皆適合穿著。

薛博仁一襲黑色經典款箭領禮服搭配白色禮服襯衫，黑色絲質腰封及領結，亮皮黑色真皮禮服鞋，襯托出成熟男士優雅魅力。