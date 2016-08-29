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（影音）陳建寧秘婚 阿沁笑問「你會包尿布嗎？」

2016/08/29 18:31

〔記者吳志偉／台北報導〕由莎莎主持的年代MUCH藝人養成實境秀節目《Fighting吧！天團》，今舉辦成軍記者會，四團天團成員共27位全員亮相，同時宣布身為節目總導師的阿沁接任阿爾發唱片總經理一職，並成立「阿爾發TPI星光學院」，為演藝圈培育新人。

《FIGHTING吧！天團！》成軍，黃子佼（左起）、 阿沁、蔡健雅。（記者陳逸寬攝）

蔡健雅到場祝賀，阿沁笑稱：「從高中就彈Tanya的歌。」而且人生中第一次當男主角也是拍蔡健雅的MV，只是當時比較年輕、帥氣，蔡健雅聽完還反過來安慰他：「現在是有福氣的帥啦。」

《FIGHTING吧！天團！》成軍。（記者陳逸寬攝）

黃子佼撥空友情站台，一上台就說：「其實我是來找工作的。」他提到，前陣子去馬來西亞辦簽書會，沒想到現場竟然播放他15年前出的專輯，最後忍不住在記者會現場高呼：「我願意加入阿爾發。」並對阿沁說：「可以從我跟耿如當中選一個。」

《FIGHTING吧！天團！》成軍。（記者陳逸寬攝）

談到陳建寧秘婚，阿沁表示真不知道，因為對方個性比較低調，新聞還是從工作人員的口中得知，消息曝光後，當時他還問陳建寧：「你會包尿布嗎？」阿沁笑說：「還是要恭喜陳建寧老師終於有傳人。」日後若有需要還是可以交流一些育兒經。

阿沁（中）與TPI CoCo Girls。（記者陳逸寬攝）

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