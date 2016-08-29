唱到滿意為止才能走 胡夏被爆商演遭主辦方攔車留人
2016/08/29 18:59
中國歌手胡夏遭廠商指控拿了錢卻沒做好事。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌手胡夏因演唱電影主題曲《那些年》走紅，但近日卻被爆料，出席中國商演遭廠商要求，演唱廠商創作的歌曲，因歌詞唱錯，遭廠商強制要求唱到滿意才准走，胡夏唱到舞台都拆了，還被要求在台下一人唱，但仍被廠商指控拿了錢卻辦不好事。
胡夏被廠商要求唱到好、唱到滿意才能離開。（翻攝自全明星探）據《全明星探》報導，有網友爆料，胡夏以高達238萬的價碼接下商演，但被指控當天演唱歌詞頻頻出錯，後來微商老闆要求胡夏唱他的自創曲，但胡夏卻不配合。不料，活動結束後，主辦方攔住胡夏的座車，強制要求他回到舞台把歌唱到好、唱到滿意，才准走人，最後胡夏唱到凌晨1點才離開。
網友爆料胡夏接商演，卻頻頻出錯，遭批不負責任。（翻攝自全明星探）消息一出，有網友認為胡夏拿了這麼高的酬勞就該好好辦事，但當時在現場的網友為胡夏叫屈，「舞台都拆了，就讓胡夏在舞台下唱，一圈人把胡夏當猴子一樣看…唱錯歌詞立刻音樂停止，重新唱，唱到大家滿意為止…」，表示臨時換一首主辦寫的歌，且唱錯一個字，音樂立刻停止，並要求重唱。
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