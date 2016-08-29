怒槓醫生稱「是非分明」 Darren一個月後刪文道歉

邱凱偉嗆聲馬偕醫師事件時隔一個月，今天向該醫師道歉。（翻攝自邱凱偉臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「Darren」邱凱偉以歌手出道，近期轉戰戲劇圈有出色表現，孰料日前他發燒到馬偕醫院急診室就醫，但醫生因為病患眾多，加上Darren的病況緊急程度可容後處理，被醫師告知如果無法等就別看，讓他一氣之下PO文怒嗆馬偕院醫師，引發大批網友不滿，當時他拒絕刪文並認為自己沒錯，但今天他在臉書上將該貼文刪除，並PO文向醫師道歉。

Darren今天對一個月前罵醫師事件PO文道歉，並將當時的文章刪除。（翻攝自邱凱偉臉書）

Darren當時在臉書PO文嗆醫師導致網友負評不斷，有網友好心要他先刪文避風頭，他立場堅定拒絕「我無所謂，是非分明」，引起網友更大反感，如今事隔一個月，他悄悄在臉書將當初的貼文刪除，並PO文表示：「我該為我之前不夠成熟的衝動性PO文及因我個人而引起的紛爭，誠心的道歉！在這邊我也要向當天的醫生說聲對不起！」

他更進一步解釋當時狀況，稱當時是因為發燒多日未有好轉，就醫就是為了得到治療，沒想到遇到無法及時就醫的狀況，讓自己像個孩子一樣希望得到關懷，他檢討自己「已經是大人了...都該先去體諒別人，再回頭考慮到自己」，發文貼出後，網友看法也很兩極，有網友認為他的解釋實在是多此一舉，也有網友認為他知錯能改非常讚賞，也有網友認為他沒有擔當，直言「不是說不刪，一個月後才道歉要幹嘛」。