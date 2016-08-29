限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

10年前死亡車禍毀容曾縫百針 胡歌首曝心聲！

2016/08/29 16:33

胡歌車禍滿10年，在訪談中談了10年來的心路歷程。（翻攝自胡歌微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國當紅小生胡歌擁有帥氣外型，因演出《仙劍奇俠傳》走紅，近來則憑藉古裝劇《瑯琊榜》飾演梅長蘇一角，展現內斂演技攀登事業高峰演藝生涯歷經死亡車禍，胡歌經過數10次臉部修復手術，臉部加上頸部縫100多針，經過10個月植皮整容才逐漸康復。近日他回憶車禍當下，也領悟了人生道理。

胡歌車禍後復出拍戲，一度無法適應攝影導演對他容貌的關注。（翻攝自胡歌微博）

據《新浪娛樂》報導，2006年時，胡歌發生死亡車禍，包括左臉、眼睛都嚴重受傷，經過手術後，他坐在輪椅上說「這是我的新造型」，努力想緩和氣氛，卻在無意間知道同事去世的消息，而感到痛苦至極。他憶及夢見對方情形，自己送他去機場，「他在夢裡告訴了我航班時間。醒來後發現，那竟是追悼會的時間」，他難過在微博PO文，希望同事「一定要快樂地走好」。

《瑯琊榜》讓胡歌奪下視帝，外界終於將目光聚焦在他的演技而非容貌了。（翻攝自胡歌微博）

休養期間，胡歌經常夢到出車禍時的情形，甚至一度想放棄當演員，深覺自己真的不行了，「自己已經不屬於這個舞台，為什麼還要回來？但我又不能走，不能對不起那麼多一直等著我的人」，而後才因和林依晨合作《射鵰》時，她的一句「我是用生命在演戲」才把他敲醒。如今車禍已滿10年，他也在去年以《瑯琊榜》奪下視帝，不再反覆質疑自己的價值，正如同《瑯琊榜》中那句台詞「我既然活了下來，便不會白白地活著」。

相關新聞

推薦新聞
「愛犬惹的禍」 女星臉都丟光了 「愛犬惹的禍」 女星臉都丟光了
2016/08/29 11:27
潘美辰驚傳嚴重摔傷 左臂恐有癱瘓之虞 潘美辰驚傳嚴重摔傷 左臂恐有癱瘓之虞
2016/08/29 09:41
音樂碩士淪B咖諧星 謝忻淚訴「我一出現收視就掉」 音樂碩士淪B咖諧星 謝忻淚訴「我一出現收視就掉」
2016/08/29 10:48
葉啟田4度選立委負債1.2億 為兒女終身不再婚 葉啟田4度選立委負債1.2億 為兒女終身不再婚
2016/08/29 09:10
松崎敏葵傻眼！收「自慰影片」對她打手槍 松崎敏葵傻眼！收「自慰影片」對她打手槍
2016/08/29 09:12
玩笑開過頭！「玖壹壹」春風鬥雞眼模仿蕭煌奇 玩笑開過頭！「玖壹壹」春風鬥雞眼模仿蕭煌奇
2016/08/29 12:13
寶島歌王大起大落 享受踏實謙卑人生 寶島歌王大起大落 享受踏實謙卑人生
2016/08/29 08:48
韓版《步步》今開播 劉在錫妖嬌娘娘尬皇子 韓版《步步》今開播 劉在錫妖嬌娘娘尬皇子
2016/08/29 10:49
洪荒之力不想當明星 傅園慧：火了很無奈，很後悔 洪荒之力不想當明星 傅園慧：火了很無奈，很後悔
2016/08/29 13:42
（影音）分手舞者小男友 翹臀珍給前夫一個大驚喜 （影音）分手舞者小男友 翹臀珍給前夫一個大驚喜
2016/08/29 10:14
陳怡蓉真的嫁出去了 婚紗熱騰騰曝光 陳怡蓉真的嫁出去了 婚紗熱騰騰曝光
2016/08/29 15:41
袁詠琳月收百萬 悄悄復合混血男友 袁詠琳月收百萬 悄悄復合混血男友
2016/08/29 09:05
驚見洪荒之力 千億媳婦秒變小粉絲 驚見洪荒之力 千億媳婦秒變小粉絲
2016/08/29 14:32
單身炫愛被虧「虐狗」 李晨回覆「好消息」 單身炫愛被虧「虐狗」 李晨回覆「好消息」
2016/08/29 12:01
碧昂絲透視羽毛裝 攜愛女登VMA紅毯 碧昂絲透視羽毛裝 攜愛女登VMA紅毯
2016/08/29 08:51
花蝴蝶姊姊網路賣淫 遇上警察假扮的嫖客遭逮 花蝴蝶姊姊網路賣淫 遇上警察假扮的嫖客遭逮
2016/08/29 15:03
潘美辰自責 「以為沒脫臼骨折就無大礙」 潘美辰自責 「以為沒脫臼骨折就無大礙」
2016/08/29 10:02
《小時代》導演遭除名 討權利挨轟炒作 《小時代》導演遭除名 討權利挨轟炒作
2016/08/29 09:20
（影音）蕭亞軒新歡好young 柯震東這樣說... （影音）蕭亞軒新歡好young 柯震東這樣說...
2016/08/29 15:37
（影音）睽違9年重返VMA！布蘭妮狂扭性感水蛇腰 （影音）睽違9年重返VMA！布蘭妮狂扭性感水蛇腰
2016/08/29 12:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.