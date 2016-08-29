10年前死亡車禍毀容曾縫百針 胡歌首曝心聲！

胡歌車禍滿10年，在訪談中談了10年來的心路歷程。（翻攝自胡歌微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國當紅小生胡歌擁有帥氣外型，因演出《仙劍奇俠傳》走紅，近來則憑藉古裝劇《瑯琊榜》飾演梅長蘇一角，展現內斂演技攀登事業高峰。演藝生涯歷經死亡車禍，胡歌經過數10次臉部修復手術，臉部加上頸部縫100多針，經過10個月植皮整容才逐漸康復。近日他回憶車禍當下，也領悟了人生道理。

胡歌車禍後復出拍戲，一度無法適應攝影導演對他容貌的關注。（翻攝自胡歌微博）

據《新浪娛樂》報導，2006年時，胡歌發生死亡車禍，包括左臉、眼睛都嚴重受傷，經過手術後，他坐在輪椅上說「這是我的新造型」，努力想緩和氣氛，卻在無意間知道同事去世的消息，而感到痛苦至極。他憶及夢見對方情形，自己送他去機場，「他在夢裡告訴了我航班時間。醒來後發現，那竟是追悼會的時間」，他難過在微博PO文，希望同事「一定要快樂地走好」。

《瑯琊榜》讓胡歌奪下視帝，外界終於將目光聚焦在他的演技而非容貌了。（翻攝自胡歌微博）

休養期間，胡歌經常夢到出車禍時的情形，甚至一度想放棄當演員，深覺自己真的不行了，「自己已經不屬於這個舞台，為什麼還要回來？但我又不能走，不能對不起那麼多一直等著我的人」，而後才因和林依晨合作《射鵰》時，她的一句「我是用生命在演戲」才把他敲醒。如今車禍已滿10年，他也在去年以《瑯琊榜》奪下視帝，不再反覆質疑自己的價值，正如同《瑯琊榜》中那句台詞「我既然活了下來，便不會白白地活著」。