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何潤東告別單身旅 揪AK峇里島放縱曬奶肌

2016/08/29 15:48

何潤東（後）、沈建宏（左）、陳奕（右）到峇里島進行5天4夜的「告別單身之旅」，3人還裸上半身，戴上何潤東老婆Peggy自創品牌的項鍊。（達騰娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕何潤東今年3月與愛情長跑9年的Peggy登記結婚，9月1日將在台北舉行婚禮，他在婚宴前特別向老婆告假，與師弟沈建宏、陳奕到峇里島進行5天4夜的「告別單身之旅」。

何潤東（左）、沈建宏（右）、陳奕（中）到峇里島進行5天4夜的「告別單身之旅」。（達騰娛樂提供）

他們在泳池裸上半身，秀出壯碩肌肉「比大小」，何潤東更不忘幫老婆的自創品牌「28women」打廣告，3人都戴著項鍊拍照，何潤東甜蜜笑說：「雖然出來度假，但我的心還是在老婆身上。」

何潤東的告別單身之旅沒有瘋狂舉動，白天就是去泛舟，玩水上運動，搞到大夥筋疲力盡，晚上就回到自己住的獨棟Villa小酌聊天，醉了就睡覺，被不少朋友嫌無趣。而且他也不能完全放鬆，還常常要聯絡台北的婚禮事宜，笑說：「晚上都在聯繫婚禮的事，想要瘋狂一下時，就有電話進來把我打回現實。」

何潤東（左）、沈建宏（中）、陳奕（右）到峇里島進行5天4夜的「告別單身之旅」。（達騰娛樂提供）

這是沈建宏和陳奕第一次參加告別單身派對，兩人原以為會有瘋狂之舉，沒想到整個行程超健康，陳奕不但嚴重曬傷，還搞丟了一隻iPhone手機；沈建宏最近忙著宣傳韓國EP，原以為可以忙裡偷閒去玩水，沒想到因為他染了一頭銀白色的頭髮，出發前就被警告不能碰海水，因此到了海邊只好抹了防曬，在岸上幫大家顧包包。

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