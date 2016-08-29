美！陳怡蓉北海道拍婚紗 薰衣草尋相戀足跡

陳怡蓉（右）與薛博仁到日本北海道拍攝婚紗照，幸福畫面令人稱羨。（明悅整合行銷提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕即將在9月26日泰國清邁舉行婚禮的陳怡蓉，與聖緹雅醫美集團執行長薛博仁相戀一年多，歷經三次求婚，終於修成正果，小倆口的婚紗照今天曝光，薛博仁特地選擇日本北海道拍攝，源起他們的相戀足跡，就是為了給新娘一生最美麗的回憶。

陳怡蓉（右）與薛博仁到日本北海道拍攝婚紗照，幸福畫面令人稱羨。（明悅整合行銷提供）

之所以會堅持要在薰衣草田取景，是因兩人交往的過程中，薛博仁聽說陳怡蓉是以第一部代表作《薰衣草》而成名，加上很多客人常與他提及，都是看偶像劇《薰衣草》長大的，更趨使了他的好奇心，趁著工作之餘，將此部戲劇看完，薛博仁浪漫表示：「『薰衣草』是怡蓉的開始，所以決定回到原點，從頭參與怡蓉的一切，也象徵著我們的一開始。」

陳怡蓉與薛博仁到日本北海道拍攝婚紗照，幸福畫面令人稱羨。（明悅整合行銷提供）

過去陳怡蓉因為工作的關係穿禮服，但這次為了拍攝自己的婚紗照，感覺卻是格外不同，首次與LinLi Wedding林莉工作坊一起設計，並搶先獨家曝光五款婚紗照手工全新白紗與禮服，十分親和的陳怡蓉更是與林莉老師一路參與打版、選料等設計溝通，耗費兩個月打造獨一無二的婚紗禮服。

陳怡蓉與薛博仁到日本北海道拍攝婚紗照，幸福畫面令人稱羨。（明悅整合行銷提供）

對於兩人即將攜手共創未來，薛博仁道出了他的心願：「畢竟，我們的工作領域有差異，不可能時時刻刻相守；希望五年或十年後，工作不需要那麼忙時，可以開始享受屬於我們的生活，走向人生另一個階段，更貼近彼此，真正合為一體。」

陳怡蓉（右）與薛博仁到日本北海道拍攝婚紗照，幸福畫面令人稱羨。（明悅整合行銷提供）