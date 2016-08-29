怕拿不到贍養費 查理辛前妻們同意費用砍半要求

查理辛（中）的2名前妻丹妮絲李察（左）及布魯克穆勒（右），為怕拿不到該有的贍養費，主動同意現在經濟陷入困境的查理辛縮減費用的要求。（翻攝自英國鏡報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕因生活放蕩染上愛滋病的美國男星查理辛，先前還遭前妻丹妮絲李察爆料，指控查理辛不僅時常出言謾罵，還恐嚇要殺了她和女兒們，負面新聞接連爆出，讓他形象一落千丈。而現在查理辛因為形象受損，連帶影響了自己的演藝事業，現在幾乎沒有什麼收入，面臨經濟困境，也正在清算名下資產中，他的2名前妻因為擔心拿不到該拿的贍養費，於是主動同意查理辛將所需支付的費用砍半，與他一起「共體時艱」。

查理辛因私生活放蕩而感染了愛滋，不僅曾引發好萊塢恐慌，還連帶重挫自己的形象。（番攝自Hollywoodtake）

據《TMZ》報導，查理辛的2位前妻丹妮絲李察（Denise Richards）及布魯克穆勒（Brooke Mueller）日前都同意查理辛每月從原本的55000美金（約台幣176萬元）贍養費，砍到連一半到不到的25000美金（約台幣80萬元），而她們會主動同意的原因，則被爆出是因為怕如果此事鬧上法庭讓法院做出判決，她們可能每個月只能拿到1萬美金（約台幣48萬元），甚至可能更少，因此才會馬上同意查理辛縮減費用的要求，就怕自己什麼都拿不到。

查理辛的前妻丹妮絲李察（右）曾爆料查理辛不僅時常出言謾罵，還恐嚇要殺了她和女兒們。（達志影像）