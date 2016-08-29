（影音）索爾不打內戰樂當平凡人 還幫雷神錘鋪床

「雷神」索爾在並沒有參與《美國隊長3：英雄內戰》中的內戰，而是改變成居家平凡人，在地球找了一個室友一起生活。（合成圖，翻攝自美國隊長官方臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在上月21至24日於美國當地舉辦的聖地牙哥國際動漫展上，DC與漫威都各自公開了不少關於接下來將陸續上映的新片相關資訊及預告，讓影迷們對於這些還在拍攝或製作中的電影，能夠有初步的認識。其中，漫威在聖地牙哥國際動漫展現場，就提前公開了一支關於沒有參與美國隊長及鋼鐵人內戰的「雷神」索爾，究竟都在做些什麼的影片，當時只有參與動漫展的粉絲有幸能看到這支影片，並透過網路將大綱與其他粉絲分享，沒想到漫威方面竟在今天就直接把這支影片公開出來，讓大家能夠一窺索爾在地球上的平凡人生活。

漫威在日前的聖地牙哥國際動漫展上，不僅公開了《雷神索爾3：諸神黃昏》的最新片名LOGO，也播放了索爾在地球上生活的有趣影片。（翻攝自漫威官方推特）

影片中，索爾不再是穿著鎧甲的神，他換上與常人無異的輕便裝扮，坐在一個平凡的家中，表示自己過去與復仇者們一起打擊犯罪、拯救地球雖然十分有趣，但是他現在想要休息一下了，因此特別搬到澳洲來居住，與一位名叫「戴瑞（Darryl）」的平凡男子成為室友，展開自己的地球生活。索爾不僅到社區教導小朋友們，孩子們能認出「幻視」來讓他很驚訝，甚至還飛到戴瑞的公司裡，打擾他工作，並要求他幫忙寫E-Mail給鋼鐵人跟美國隊長。

索爾（左）表示想要休息一下、體驗平凡人的生活，因此找了地球人室友「戴瑞」一起居住。（翻攝自美國隊長官方臉書） 索爾飛到戴瑞的公司去打擾他工作，要求戴瑞幫忙寫E-Mail給美國隊長及鋼鐵人。（合成圖，翻攝自美國隊長官方臉書）

這支影片也向大家展示了成為「平凡人」的索爾房間，他在門上掛了以阿斯嘉德語書寫的「戴瑞勿入」牌子，戰鬥服與雷神錘則都直接放置在房間內，最特別的是他還幫自己的寶貝雷神錘搭造了一個小床，並像養寵物一樣幫它蓋被子，相當有趣；房內也出現了暗示著接下來復仇者們將要在《復仇者聯盟3：無限之戰》中對抗握有數顆無限寶石的大反派「薩諾斯」的畫像及線索，索爾不只稱薩諾斯為「紫人」，甚至還開了神盾局局長弗瑞的玩笑，表示搞不清楚他的真實身分，懷疑他的名字根本只是假名，有可能實際上應該念成「毛茸茸」（Furry）才對。

索爾在臥室門口掛上了以阿斯嘉德語寫成的「戴瑞勿入」牌子。（翻攝自美國隊長官方臉書） 索爾房間內有著不少暗示接下來他們在《復仇者聯盟3：無限之戰》將要面臨的大反派「薩諾斯」的相關訊息。（翻攝自美國隊長官方臉書）

不僅如此，索爾也與另一位沒有參加內戰的成員「浩克」班納博士相約在咖啡店聊天，在發現鋼鐵人竟然還會主動與班納博士聊到目前內戰的狀況之時，讓索爾整個心裡五味雜陳，想跟鋼鐵人講話卻慘遭對方無情拒絕，鋼鐵人才向班納博士坦承根本不知道索爾的聯繫方式，而索爾也才透露自己根本沒有手機的事實，讓他直呼：「叫他（鋼鐵人）派一隻渡鴉來通報也行阿！」這種被「拋棄」的無力感，讓索爾決定成立自己的「雷神索爾隊」，不過成員就只有他自己與地球人室友戴瑞，讓人看了覺得好笑又有點心酸，十分期待這次風格劇變的《雷神索爾3：諸神黃昏》還會帶給大家怎樣的驚喜。

索爾（右）還與同樣沒有加入內戰的「浩克」班納博士（左）見了面。（翻攝自美國隊長官方臉書） 慘遭復仇者們拋棄的索爾（左），只好寂寞與地球人室友戴瑞（右）組成「雷神索爾隊」。（翻攝自美國隊長官方臉書）

相關影片：〈影片取自美國隊長官方臉書，如遭移除敬請見諒〉