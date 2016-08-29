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五月天想當大哥哥 粉絲卻想阿信當老公

2016/08/29 13:52

阿信（右）想當歌迷大哥哥，粉絲卻想他當老公。（相信音樂提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣天團五月天，在北京鳥巢完成3場《Just Rock It 2016就是演唱會》，讓30萬粉絲得到無限感動，也締造「新神話」，主唱阿信最後感性對歌迷說：「五月天是你們永遠的大哥哥！」但粉絲心中話卻想要阿信當老公。

2004年，五月天第一次在北京演出，台下不到50名觀眾，12年後，五月天卻在鳥巢締造3場30萬張門票秒殺的紀錄。一路走來的回憶，讓阿信有感而發寫下：「那年，我們在這個城市，沒有名字。」但他為這些年下了個註解：「這夜，我們和這個城市的故事，依然頑固地繼續寫著...」

五月天完成鳥巢演唱會，締造新紀錄。（相信音樂提供）演唱會上，瑪莎在講話，卻發現阿信和冠佑共喝一杯酸奶，他開玩笑說：「我在說話，你們不要秀恩愛。」之後瑪莎和怪獸、石頭和冠佑也紛紛喝起「交杯奶」，逗樂全場歌迷。

五月天演唱會的「魔幻大餐桌」橋段，也應景的放上北京烤鴨，雖然阿信無法玩寶可夢抓大蔥鴨，但笑說還是有蔥和烤鴨。獻唱《憨人》時，還改成國語版演唱。

五月天演唱會，彩虹光影場面壯觀。（相信音樂提供）石頭（左）、冠佑喝「交杯奶」。（相信音樂提供）

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