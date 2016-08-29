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洪荒之力不想當明星 傅園慧：火了很無奈，很後悔

2016/08/29 13:42

碰到不愉快的事，傅園慧也會很自然地嘟起嘴。（翻攝自搜狐娛樂微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴西里約奧運讓中國「洪荒之力」傅園慧一夕爆紅，她卻直言不喜歡當明星的感覺。

昨天傅園慧接受中國央視《面對面》訪問，根據《搜狐娛樂》報導，傅園慧透露如果早知道自己會火，當初就不那麼做，「我根本不想當明星，因為我知道所有被捧起來的人，遲早都會被打下。」

傅園慧因為脫口說了一句「洪荒之力」，讓她一夕爆紅。（翻攝自搜狐娛樂微博）

傅園慧表示，自己用「洪荒之力」這個詞，是因為看過很多玄幻小說，這就是指身體裡所有的力量，於是才在剛結束比賽後，脫口說出這個詞句，不過讓她更無奈的是，很多人其實不知道她叫什麼名字，和她合影的人，大多直接喊她「洪荒少女」。對此，她表示：「很無奈，沒有很高興。」

傅園慧認為自己根本不適合當明星。（翻攝自搜狐娛樂微博）

至於不想變成明星的原因，傅園慧直言：「因為所有被捧起來的人都會被打下，我也覺得自己不適合當明星。」到現在，她還不知道自己為什麼會火，其實很多人都不知道，她是從艱困時刻，才重回巔峰，「在奧運之前可能因為太拚了，一直都在生病，每次訓練就像上刑場一樣，很想哭，因為真的太累了。」

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