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（影音）VMA好尷尬！G-Eazy索吻布蘭妮被拒

2016/08/29 14:00

小甜甜布蘭妮（右）與G-Eazy（左）共走VMA紅毯。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小甜甜布蘭妮過去曾多次在「MTV音樂錄影帶大獎」（以下簡稱VMA）上帶來令人印象深刻的演出，這次暌違9年強勢回歸2016 VMA表演，與饒舌歌手「G-Eazy」表演了新專輯的歌曲《Make Me》還特別演唱G-Eazy的熱門歌《Me, Myself and I》，取代本來是Bebe Rexha獻聲的部分，表演中她不僅全場狂扭水蛇腰，還不斷愛撫G-Eazy，表演精彩到觀眾都目不轉睛，直到有一幕G-Eazy嘗試親吻布蘭妮被拒。

布蘭妮（左二）在舞台上對一起演出的饒舌男歌手「G-Eazy」極盡挑逗。（美聯社）

相信許多人都還記得，2003年時布蘭妮在表演中與「娜姊」瑪丹娜的親密舌吻，該演出至今仍為人津津樂道，或許是想複製這樣成功的表演經驗，G-Eazy竟然在這次表演中向布蘭妮索吻，儘管布蘭妮很快就拒絕他並把背轉向他，但還是有網友注意到這樣尷尬畫面，這樣的片段被傳上網之後，國外網友也紛紛在推特上為G-Eazy索吻被拒一事致哀：「男孩滿心期待著一個接吻的時刻，但女孩只想著跟他說晚安」、「替G-Eazy感到難過。」

索吻片段在約3:40秒處：（相關影片取自臉書，如遭移除敬請見諒）

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