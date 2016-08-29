（影音）碧昂絲VMA橫掃7大獎 16分鐘演出稱霸全場

碧昂絲在「2016 MTV音樂錄影帶大獎」上入圍11項，並成功抱回7項大獎，是本屆頒獎典禮上的最大贏家。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕今天帶著愛女布露艾薇（Blue Ivy）一起走上「2016 MTV音樂錄影帶大獎」（以下簡稱2016 VMA）的樂壇天后碧昂絲，在本屆風光入圍11項大獎，在典禮還沒舉辦之前，就已經成了最大贏家。而在頒獎典禮上，碧昂絲更是不負眾望地橫掃包含年度最佳音樂錄影帶、最佳女歌手音樂錄影帶、最佳突破長版音樂錄影帶等7項大獎，一舉打敗「娜姊」瑪丹娜，成為有史以來在VMA上獲獎次數最多（共21次）的歌手，風光無限。

碧昂絲以21次獲獎次數，成功打敗瑪丹娜的20次獲獎紀錄，成為有史以來在VMA上得獎次數最多的歌手。（翻攝自MTV臉書）

不僅如此，碧昂絲更為紐約麥迪遜花園廣場的所有觀眾帶來近16分鐘的精彩組曲演出，帶來自己新專輯內的《Pray You Catch Me》、《Hold Up》、《Sorry》、《Don't Hurt Yourself》、《Formation》等多首歌曲，整場與舞群一起勁歌熱舞，還脫衣換了一次裝，整段表演中都毫無冷場，讓觀眾看得如癡如醉，最後甚至還與舞群一起排出代表女性的符號，展現出自己對於女性議題的重視。不少網友就評論：「碧昂絲才是真正的女王」、「看完這麼精彩的演出，其他表演者都可以回家洗洗睡了！」

碧昂絲還帶來一段將近16分鐘的新專輯組曲演出，搶盡全場風頭。（翻攝自MTV臉書）

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