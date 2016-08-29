（影音）開學好快樂！《妖怪手錶》吉胖喵現身校園
2016/08/29 12:58
《妖怪手錶》吉胖喵選在開學日前進校園，讓小朋友們笑開懷。（創世紀娛樂提供）〔記者粘湘婉／台北報導〕日本動畫《妖怪手錶》紅遍全亞洲，神奇魔力成為孩子心目中新一代的人氣王，今天是各小學開學第一天，為了替小朋友們打起精神上學，《妖怪手錶》也選在開學日大陣仗前進校園，讓主角「吉胖喵」現身西湖國小，和小朋友們一起合跳「妖怪體操」，可愛魅力讓小一新生第一天上學就笑容全開，把不安心情拋到腦後，紛紛搶著合照，讓家長們再次見識《妖怪手錶》的超人氣魅力。
《妖怪手錶》吉胖喵在前進校園，和小學生們一起大跳「妖怪體操」。（創世紀娛樂提供）《妖怪手錶》動畫魅力無限，繼7月改編成舞台劇在台演出後，如今又將於12月24日起，一連3個月在華山1914文化創意園區推出特展《歡迎來到妖怪世界 喵!》，設計互動關卡讓親子同樂，並將結合多媒體與影像科技，讓2D動畫進化成實境觀展。展覽預售票將於31日開賣，限量300張的130元超值票則搶先1天，選在30日於年代售票、ibon、Gomaji、17Life、博客來、全家及奇摩超級商城等通路販售，詳情請洽創世紀全球娛樂官網及妖怪手錶特展粉絲團。
《妖怪手錶》吉胖喵現身校園，小朋友搶著合照。（創世紀娛樂提供）《妖怪手錶》特展年底將在華山1914文創園區展出。（翻攝自網路）
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