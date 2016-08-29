防彈少年團JIN偶運會受傷 鼻血不止送醫治療

「防彈少年團」成員Jin今天傳出在《2016偶像明星運動會》的足球比賽中不慎受傷的消息，令粉絲十分憂心。（翻攝自MBC）

〔記者陳昱均／綜合報導〕《2016偶像明星運動會》中秋特輯在今天（29日）正式展開錄製，粉絲們將可以在運動會上親眼看到喜愛的偶像藝人挑戰各種不同的體育項目，與其他藝人相互較量。只是，因為節目中包含了田徑、摔角、射箭、足球等不同項目，幾乎年年都會有藝人不慎受傷的消息傳出，令粉絲心疼不已；今年則是還不到中午，馬上就有傷兵出現，「防彈少年團」成員Jin在5人制足球比賽中不慎受傷、鼻血不止，據悉目前已經送醫治療。

Jin（前）今天一早就與隊長Rap Monster（後）一起到舉行5人制足球比賽的會場，準備與與其他藝人展開對決。（翻攝自Newsen）

「防彈少年團」的隊長Rap Monster及成員Jin，今年都獲選成為5人制足球比賽的成員，一早就與其他參加田徑項目的成員們分開，到錄製足球比賽的場館準備對決。沒想到，才開始沒多久，現場粉絲就在推特發文說Jin因為不慎被「ZE:A帝國之子」的桐俊手肘打到，受傷直接下場休息；過沒多久，又有在場粉絲透露聽到工作人員的談話內容，Jin因鼻血不止，已經直接送往醫院治療，稍後的射箭比賽目前也可能取消參加，讓其他粉絲相當擔心，希望Jin的狀況能夠趕快穩定、一切沒事，畢竟身體健康仍比任何事物都還重要。

現場粉絲透露Jin受傷後就直接下場休息，之後因為鼻血不止被送醫治療，接下來的射箭比賽可能也因此而無法參加。（翻攝自Newsen）