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尷尬！男團見面會 被要求擺出「性愛表情」

2016/08/29 11:07

新人男團「SEVENTEEN」最近在澳洲舉辦見面會，沒想到卻發生令人尷尬萬分的大型事故。（翻攝自SEVENTEEN日本官方推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕許多韓團在舉辦粉絲見面會時，都會規劃不少為台下粉絲謀福利的特殊環節，除了可以看到成員們平時難得一見或者如何與隊友相處的模樣外，有時甚至還有可能會被幸運抽上台與偶像互動。最近，大勢新人男團「SEVENTEEN」正在澳洲舉辦粉絲見面會，但是沒想到竟抽到一項指令，是要他們擺出「性愛表情」，讓人超傻眼。

「SEVENTEEN」成員們一起造訪澳洲，所有人都興奮不已。（翻攝自SEVENTEEN官方推特）

13人大型男團「SEVENTEEN」出道才1年多，但聲勢完全不容小覷，除了已經在日韓兩地舉辦過數場大型演唱會外，也在各大頒獎典禮上拿下「新人獎」的殊榮，在各地都擁有大批死忠粉絲。他們在27、28日，分別在澳洲的墨爾本及雪梨舉辦粉絲見面會，然而，活動上竟出現一個令人尷尬不已的失誤，原本是要求成員們對台下粉絲做出「性感、撒嬌、強悍」等3種表情，但沒想到因工作人員的失誤，竟然將「性感（섹시）」誤植成「性愛（섹스）」，讓成員們看到指令後都面露驚慌神色，引發爆笑，也成為這次澳洲見面會上一個難忘又經典的場面。

「SEVENTEEN」在見面會上被要求做出3種不同表情，但沒想到工作人員竟把「性感」誤植成「性愛」，讓成員們當場尷尬慌張不已。（翻攝自推特）

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