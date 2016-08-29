（影音）分手舞者小男友 翹臀珍給前夫一個大驚喜

珍妮佛羅培茲（左）27日驚喜現身前夫馬克安東尼（右）的演唱會，讓台下觀眾欣喜不已。（翻攝自Entertainment Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕拉丁天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）最近驚傳因不滿小自己17歲的舞者男友卡斯柏史馬特（Casper Smart）跑去看「UFC 202」格鬥比賽，而失約原本說好要一起參加的一場重要慈善晚宴，向對方怒提分手。然而，分手消息才曝光沒多久，翹臀珍日前就驚現前夫馬克安東尼（Marc Anthony）的演唱會，讓馬克安東尼及台下觀眾都又驚又喜，甚至還把2人所生的一對龍鳳胎給帶到現場，與前夫相處得十分融洽。

翹臀珍（左）被爆日前怒向放她鴿子的舞者小男友卡斯柏史馬特（右）提分手。（合成圖，翻攝自每日郵報）

珍妮佛羅培茲與馬克安東尼一直以來就是關係要好的好友兼工作夥伴，2人於2004年秘密結婚，並在2008年誕下一對龍鳳胎，可惜後來馬克安東尼疑因不滿翹臀珍勾搭上嫩男舞者，於是正式訴請離婚，不過後來2人並沒有真正撕破臉，繼續維持友好的和平關係。馬克安東尼27日在紐約的無線電城音樂廳開唱，沒想到穿著性感演出服的翹臀珍就突然從一旁的舞台華麗現身，讓現場所有人都大吃一驚，馬克安東尼更是訝異到連續「哇」了好幾次，也一起合唱《No Me Ames》這首歌，最後馬克安東尼在擁抱翹臀珍後，對著觀眾大喊「女王」才恭送她下台。

翹臀珍自己在Instagram上PO出當天2人在舞台上合唱的照片。（翻攝自珍妮佛羅培茲Instagram）

當晚的合體演出對2人來說都意義非凡，翹臀珍先是在自己Instagram上PO出一張現場照，並寫道：「跟這位一起演出總是十分有趣」，甚至還標上「家人」這個標籤；馬克安東尼除了直接轉發翹臀珍的這篇貼文外，也自己PO出一張與俏臀珍、一雙龍鳳胎兒女，還有自己現任妻子的合照，寫道：「謝謝所有粉絲跟翹臀珍帶來一場如此美妙的演唱會」，分手後依然能夠維持這樣的好感情，讓人動容不已。

馬克安東尼（上圖後排中）後來則PO出自己與翹臀珍（上圖後排左）、2人的一雙兒女（上圖前排），及其現任妻子（上圖後排右）的合照，展現出2人離婚後仍維持的良好交情。（翻攝自馬克安東尼Instagram）

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