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布蘭妮右肩開衩到左大腿 性感登VMA紅毯

2016/08/29 09:32

小甜甜布蘭妮今天穿著一襲從右肩開衩到左大腿的黑色洋裝現身2016 VMA紅毯。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「2016 MTV音樂錄影帶大獎」（以下簡稱2016 VMA）在當地時間28日晚間於紐約麥迪遜花園廣場盛大舉行，其中在這個舞台上已經有超過10年演出經驗的樂壇天后小甜甜布蘭妮，最近才剛帶著新專輯回歸，也將在本次的VMA上為觀眾帶來精彩演出。

這身略顯成熟的造型讓布蘭妮露出事業線及現今鍛鍊有成的平坦腹部。（法新社）布蘭妮近期努力運動，秀出健身有成的好身材。（路透社）

而今天布蘭妮在現身紅毯時的造型，也比以往成熟許多，一身從右肩開衩到左大腿根部的黑色小洋裝，讓她秀出乳溝及鍛鍊有成的平坦腹部，相當吸睛。而先前布蘭妮曾多次在VMA舞台上帶來令人印象深刻的演出，除了在2003年的舞台上與「娜姊」瑪丹娜親密舌吻外，她於2007年崩壞後露出肥肚表演卻慘遭猛烈批評的一刻也歷歷在目，不禁讓人期待起今天的布蘭妮又會帶給觀眾怎樣的驚喜。

布蘭妮自己也在Instagram上PO照，展現出能夠重登VMA舞台的興奮之情。（翻攝自布蘭妮Instagram）

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