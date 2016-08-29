寶島歌王大起大落 享受踏實謙卑人生

人生大起大落，改變葉啟田的價值觀，也學會「謙卑」。（翻攝自葉啟田臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昔日「寶島歌王」葉啟田以一首《愛拼才會贏》傳唱20多年，他的人生歷經台語寶島歌王、立委到欠下1.2億元，也看盡大起大落人生，就像總統蔡英文所說的「謙卑、謙卑、再謙卑」，現在的他，開口第一句話，都讓人看到很不一樣的葉啟田。

現在的葉啟田，透過臉書和粉絲互動第一句話，都是「各位親愛的朋友」等親切問候話語。（翻攝自葉啟田臉書）

最近，葉啟田透過臉書向大家問候，第一句話往往都是「各位，親愛的，請指教」、「各位親愛的朋友，今天大家好嗎？」，開場白的謙卑話語，不難看出葉啟田絢爛歸於平淡的人生，真的很不一樣。

現在的葉啟田，透過臉書和粉絲互動第一句話，都是「各位親愛的朋友」等親切問候話語。（翻攝自葉啟田臉書）

葉啟田說，人內心的感情世界，有工作、生活、娛樂，每天都是不同，「有的為事業忙碌，有的為小孩煩惱不己，但平安就是福」，他認為，偶爾翻轉一下心情，或許有不一樣的想法與體驗。卸下寶島歌王的光環，懂得謙卑的葉啟田，生活不但踏實也很輕鬆自在。

葉啟田的人生，已從絢爛歸於平淡。（翻攝自葉啟田臉書）