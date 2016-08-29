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當兵關禁閉 言承旭麻豆體格被這樣操出來

2016/08/29 10:12

周定興（左）當年在偶像劇《流星花園》與F4尬戲。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕偶像劇《流星花園》2001年開播後在風靡全亞，也順勢捧紅F4等演員，其中現年35歲的歐定興當年在《流星花園》因飾演杉菜好友「青和」竄紅，先前屢因竊盜等案件躍上社會版的他，最近接受訪問時表示，15年前的拍戲經過歷歷在目，更爆料「仔仔」周渝民及「暴龍」言承旭的眉角。

《蘋果日報》報導，從《流星花園》出道的歐定興爆料，雖然當時演出的演員幾乎都是新人，但大家各自還是會有一些眉角，像周渝民會因為沒吃飽、肚子餓而鬧脾氣；言承旭則因為戲分吃重，常常睡不飽，而把自己關在保母車上，導演就會拜託歐定興去幫忙安撫他，兩人也因此聊起健身運動的話題；言承旭那時跟他說自己肩膀寬，完全是在軍中被操出來的，2年當兵的時間，有1年多天天關禁閉，在禁閉房內被猛操伏地挺身，才有現在的寬闊肩膀。最後歐定興也表示，非常渴望回歸台灣演藝圈，坦承和《流星花園》的演員已經沒有聯絡：「有聯繫過他們，但是可能大家都很忙……」希望未來還能有機會合作。

言承旭被爆寬闊肩膀，全是當兵時被關禁閉操出來的。（記者陳奕全攝）

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