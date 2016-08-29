碧昂絲透視羽毛裝 攜愛女登VMA紅毯

流行天后碧昂絲（左）今天帶著4歲愛女布露艾薇（右）一起走上2016 VMA紅毯。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國流行樂壇一年一度的盛事「MTV音樂錄影帶大獎」（以下簡稱2016 VMA），今年將在當地時間28日晚間於紐約麥迪遜花園廣場熱鬧舉行，碧昂絲、小甜甜布蘭妮等天后級巨星都會在2016 VMA上帶來精彩演出，令人十分期待。然而，碧昂絲光是在紅毯上，就已經成功搶走所有人的目光，因為她不僅穿著一身白色透視的羽毛裝，甚至還把她與饒舌天王傑斯所生的愛女布露艾薇（Blue Ivy）帶著一起走紅毯，引發熱烈討論。

碧昂絲的全白透視裝十分吸睛。（合成圖，法新社）

一舉被提名11項的碧昂絲，今天在紅毯上以一席白色透視裝，搭配肩頸部上看起來像是翅膀一樣的誇張羽毛裝飾現身2016 VMA紅毯，展現天后氣勢，全白透視裝讓她全身若隱若現，好身材一覽無遺，從背面看更是能明顯看出翹臀及腿部線條，十分吸睛。不僅如此，碧昂絲還把愛女布露艾薇打扮成小公主的模樣，讓她穿上金色的澎澎裙搭配鑽石頭飾，母女倆手牽手一起走上紅毯，4歲的布露艾薇即使面對大批媒體的鏡頭與鎂光燈，也顯得十分從容自在，讓人不僅大讚：「果然很有乃母之風！」

碧昂絲在肩頸的地方配戴像翅膀造型的白色羽毛裝飾。（法新社） 穿著金色澎澎裙的4歲布露艾薇，即使面對大批媒體的鏡頭，也顯得從容不迫。（美聯社）