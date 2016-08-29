分手14年 布蘭妮還想與賈斯汀一起做音樂

小甜甜布蘭妮（右）與賈斯汀（左）這對舊情人分手至今已經有14年。（翻攝自Pinterest）

〔記者陳昱均／綜合報導〕當年小甜甜布蘭妮與賈斯汀這對迪士尼出身的金童玉女情侶檔，受到全世界粉絲的喜愛，布蘭妮甚至還把賈斯汀當成「生命中第一個男人」，不料2人甜蜜交往3年後，就因布蘭妮劈腿偷吃舞者，讓這段戀情走向毀滅。2人自2002年分手至今，已經過去14年，布蘭妮雖然仍單身，但已經是2個孩子的媽，而賈斯汀也在去年與妻子潔西卡貝兒喜迎2人的第一個寶貝兒子，讓這對舊情人看似再也不會有任何交集，然而，布蘭妮最近在接受電台訪問時，竟語出驚人地表示有機會想與賈斯汀再一起做音樂，令粉絲聽了激動不已。

小甜甜布蘭妮（左）與賈斯汀（右）是當年不少粉絲心目中最速配的金童玉女組合，因此他們的分手也讓不少人傷透了心。（翻攝自unrealitytv）

自從與賈斯汀分手後，形象就整個大崩壞、慘跌到谷底的布蘭妮，近來努力運動瘦身、改掉一切壞習慣，於26日帶著新專輯《Glory》重新回到歌壇，也將在美國當地28日晚間所舉辦的2016年MTV音樂錄影帶大獎上登台演出，終於找回昔日天后風采。日前，布蘭妮在接受「iHeart 」廣播電台訪問時，透露自己未來想與前男友賈斯汀一起合作的想法，她表示：「賈斯汀真的很厲害」，同時也大讚史密斯飛船主唱史蒂芬泰勒及流行教主關史蒂芬妮都很棒，未來不排斥與前男友還有這些歌壇代表性人物共同合作。

雖然布蘭妮與賈斯汀在分手後現在各自有了新生活與小孩，不過布蘭妮並不排斥未來再與前男友賈斯汀一起有音樂上的合作。（合成圖，翻攝自Life & Style雜誌、紐約每日新聞）