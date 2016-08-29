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《流星花園》男星淪偷賭喊冤 中國求生難捨星夢

2016/08/29 07:53

周定興（最左）當年在偶像劇《流星花園》與F4尬戲。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲的歐定興當年以偶像劇《流星花園》杉菜好友「青和」一角竄紅，卻沒想到在7年前涉竊盜案，如今消失螢光幕10年的他，一度到紙工廠當粗工，現在更傳出已經失業7個月。　

根據《蘋果日報》報導，歐定興因《流星花園》一炮而紅，緊接著陸續在《貧窮貴公子》、《原味的夏天》表現亮眼，沒想到2009年接連爆出涉嫌偷竊腳踏車與筆電，周定興透露當時與朋友到夜店玩，認識克羅埃西亞籍女生馬緹亞，對方結束後開心邀他回房間修理筆電，最後卻冤枉他偷竊，並索賠200萬元，讓他無奈直呼：「連法官都看不下去，根本就是仙人跳。」最後判拘30天得易科罰金3萬元，緊接著又被傳出靠賭博為生的醜聞，讓他直言：「我向記者推薦運動彩號碼被寫賭博，因為是外食族，冰箱空空就被說沒錢買飯，被扭曲報導真是大型精神圍毆。」

周定興在螢幕消失10年，仍不放棄演藝之路。（翻攝自微博）

周定興負面新聞不斷，就連想找站櫃、早餐店工作都四處碰壁，最後與媽媽一起到桃園紙工廠做粗工，每天工作12小時，月收僅1.9萬元。直到近三、四年，他到中國各地的夜店表演，每場唱《情非得已》、《流星雨》等6首歌，進帳10萬元台幣，還能維持生計，但直到今年1月就沒工作的他坦言：「希望能在演藝圈找到自己的位置。」 沒放棄星夢。

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