不僅是「台灣現代版畫之父」 史博館展廖修平多元藝道

繪於1963年的油畫《雙人》，此時廖修平已進入東京教育大學繪畫研究科，並在校外嘗試版畫創作，該時期一系列以裸女為題材的作品，明顯受到版畫多次印刷技法的啟發。（廖修平提供）〔記者楊明怡／台北報導〕曾獲國家文藝獎、行政院文化獎，有「台灣現代版畫之父」美譽的廖修平，是戰後美術史中影響深遠的重要人物，為了彰顯他畢生的熱情與理想，也為了向今年80歲的他致意，國立歷史博物館將自9月3日起舉辦展覽《福彩‧版華：廖修平之多元藝道》，完整呈現他超過一甲子的創作之路。

無論1998年第二屆國家文藝獎，或2010年第29屆行政院文化獎，都提及廖修平致力推廣版畫的種種成就，其中最為人所知的，是他協助文建會（文化部前身）創辦「國際版畫雙年展」，爭取國際認同及文化事務的參與；該展迄今持續舉辦，今年是第17屆，投件作品來自80國，金、銀、銅獎分別頒給來自袐魯、波蘭、土耳其的藝術家，讓台灣版畫藝術在世界舞台具一席之地。

創作於1976年的絲網版畫《廟》，典藏於國立台灣美術館、台北市立美術館。（廖修平提供）或因如此，各界提及廖修平時，常以「版畫家」稱之，甚至將其油畫、水彩作品誤認為版畫，於是，在藝評家王秀雄和蕭瓊瑞的建議下，《福彩‧版華》特別以等量齊觀的方式，展出廖修平版畫、繪畫、浮雕、雕塑作品，讓觀眾及後輩藝術家，有機會重新認識他其他的創作面向。

展覽包括嶄露個人風格的「啟蒙‧探討」、留學海外後，以故鄉宗教文化為題材的「廟飾記憶」、貫穿創作歷程的「符號人生」、以四季變化比喻人生的「季節歲月」、色彩鮮明的「木頭人」、表達內省、抗議的「默象」、創作於妻子猝逝後的「夢境」等系列，展出作品近百件。

《福彩‧版華：廖修平之多元藝道》自9月3日展至10月23日，詳見http://www.nmh.gov.tw

創作於2005年的絲網版畫《生活（A）》，獲第5屆埃及國際版畫三年展優選獎。（廖修平提供） 創作於1986年的《木頭人#86-2》，漸層彩虹色澤為該系列視覺中心。（廖修平提供） 創作於1999年的木刻版畫《結（十六）》。1998年廖修平回國領取國家文藝獎，看到台灣社會窮奢極侈的群像後莫名憂慮，創作出一系列黑色或單一色彩的作品。（廖修平提供） 創作於2016年的雕塑《捨得》。2002年，結縭40年的妻子因意外墜崖猝逝，其後將近兩年，廖修平幾乎停止創作，直到2004年，才開始用油彩、水墨、拼貼等形式，表現長年纏繞夢中的掙扎呼救雙手，透過創作轉化心中的傷痛。（廖修平提供）