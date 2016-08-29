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（專訪）《音樂家周藍萍》紀錄片 今年金馬獎影展首映

2016/08/29 11:06

周藍萍曾以《梁祝》獲得第2屆金馬獎和第10屆亞洲影展最佳音樂獎。（周揚明提供）〔記者劉衛莉／專訪〕在早期電影音樂史上，周藍萍是非常重要的音樂創作人，今年剛好是周藍萍90歲冥誕，所以不只籌辦他的紀念音樂會，《音樂家周藍萍》紀錄片，也將在今年金馬獎影展做台灣首映。

周藍萍女兒周揚明為了留下父親生平的精彩足跡，籌拍《音樂家周藍萍》紀錄片，「從資料收集開始，前後花了4年才完成。」差不多80分鐘長度的紀錄片中，除了訪談電影、流行音樂圈重量級人物，包括鄒文懷、李行、凌波、莊奴、藍祖蔚、紀露霞等人，還有岳華帶著周揚明在香港邵氏片場巡禮的畫面。

岳華（左）帶著周藍萍女兒周揚明（右），重遊邵氏片場。（周揚明提供）「我小時候常跟著父親，在邵氏片場玩耍」，周揚明舊地重遊，感觸良多，她8歲時周藍萍因工作過勞，45歲即英年早逝。當年周藍萍使用過的錄音室，在封鎖20年後，也因為拍攝紀錄片重新被打開，「當時邵氏高層告訴我，要打開可能要靠你爸爸保佑，如打不開，可能就是你爸爸不想讓你看。」試了好多把鑰匙、大門被啟動的那一刻，周揚明心情是悸動、差點掉淚的。

周藍萍的音樂創作量豐質佳，包括《梁祝》、《水上人家》、《家在山那邊》、《綠島小夜曲》、《一朵小花》等經典曲目，都會在明年1月21日「寶島回想曲─周藍萍經典作品音樂會」上，透過岳華、靜婷、紀露霞、美黛、殷正洋、孔蘭薰、小百合與葉蔻詮釋重現，周揚明很感激研究父親創作近5年的台大音樂學研究所沈冬教授，與台北市立國樂團，一同促成了這場音樂會的舉辦。

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