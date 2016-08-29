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（專訪，影音）大俠岳華音樂科班出身 開口唱沒在怕

2016/08/29 08:35

曾是一代大俠的岳華，私下很紳士、謙虛。（記者胡舜翔攝）〔記者劉衛莉／專訪〕岳華在演藝圈50多年，早年以武戲揚名，後來在電視劇以文戲發揮，不僅能文能武，其實他也能唱，今年74歲的岳華，已答應在明年初舉辦的「寶島回想曲─周藍萍經典作品音樂會」，演唱個人電影代表作《大醉俠》的主題曲、插曲。

音樂大師周藍萍為電影《大醉俠》配樂，不過當年原唱是蔣光超，岳華少有機會秀歌藝。因為今年是周藍萍90歲冥誕，周藍萍女兒周揚明希望表演嘉賓，以曾跟父親合作過的藝人為優先考量，岳華自是口袋名單。

周揚明親口向岳華提出表演邀請時，岳華第一時間的反應是「我有這個榮幸嗎」，再聽說表演場地台北國際會議中心可容納3、4千人，又會與一票唱將接力唱，他先是「哇！這麼大個場地」的驚呼，但仍口出豪語：「我不會怯場的。」

岳華因演出電影《大醉俠》一砲而紅。（翻攝自《音樂家周藍萍》紀錄片）「我拍的電影超過100部，多數是武俠片」，岳華在當年武俠片興盛時可是武俠巨星，也因為這個印象太深刻，少有人注意，他其實是音樂學院科班出身的，「我是主修長笛，後來也學過美聲。」他還透露，10歲左右，舞蹈學校招生，有5人被選中，他是其中一個，「那時差點成了舞蹈演員，因為我父親不答應沒去唸。」沒想到多年後他還是進了演藝圈，成了大俠。

雖是明年1月21日才開唱，岳華欣然接受邀約後，已處於備戰中，只要有空就練唱，他喜歡唱歌，家中有卡拉OK，更喜歡現場演唱，「早年我到台灣為電影宣傳，還曾在綜藝節目中唱過《龍的傳人》」，對自己的歌藝感到自豪。

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