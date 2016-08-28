GD傳訊暖心加油 光熙竟回：你誰啊？

GD（左）和光熙（右）因為《無限挑戰》而結識。（翻攝自光熙Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣團體「BIGBANG」的隊長G-DRAGON幾乎每兩年就會登上知名節目《無限挑戰》的歌謠祭，去年他不僅再次出演，還帶著團員太陽攜手節目主持人之一的光熙組成「黃太志」演出。最近因為「無限商社」特輯再度出演的GD，特地傳訊息要光熙加油，沒想到光熙竟然無情回應：「你誰啊？」

GD（左起）、太陽和光熙曾經組成團體「黃太志」。（翻攝自光熙Instagram）

在最新的一集的《無限挑戰》中，GD特別出演了「權專務」一角，而當初因為節目結識的光熙，還公開了GD傳給他的暖心對話，一開頭GD便傳說：「光熙啊，過得好嗎？我都有好好收看你的節目，最近一定有很多有的沒的的想法吧？但你做得很好，要挺起胸膛、有自信點！你很搞笑，所以不要有負擔，加油！雖然不能常常聯繫，但是我一直都有默默為你應援。」

沒想到，面對GD如此感動的鼓勵，光熙竟然冷淡回應說「你誰啊」？原來，是因為GD換過手機號碼，所以光熙不知道傳訊息的人是誰。不過，當光熙一得知是GD傳來的訊息後，便受寵若驚回應「天啊...」，而觀眾看到此段，也深感兩人的友誼真的非常可貴。

GD傳訊息給光熙打氣。（翻攝自Insight）

事實上，在「歌謠祭」特輯時，雖然是GD和太陽選擇了光熙作為合作對象，但因為光熙之前就時常開玩笑表示自己想去「YG娛樂」（「BIGBANG」的公司），也很想跟同年齡的GD和太陽當朋友，因此許多網友就認為是光熙死纏爛打，甚至覺得他實力不佳拖累GD和太陽，讓他當時倍感壓力。沒想到這次GD主動鼓勵安慰，竟然反被光熙回覆「你誰啊」，讓許多人笑到噴飯。