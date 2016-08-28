限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

孔侑《屍速》登韓影史第13名 幹掉元斌有希望

2016/08/28 21:38

孔侑主演新片《屍速列車》票房再創佳績，確定登上南韓影史賣座紀錄第13名。（車庫娛樂提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓星孔侑主演新片《屍速列車》劇情緊湊刺激外，成功融合殭屍驚悚元素與人性糾葛，獲得電視劇《我可能不會愛你》導演瞿友寧、電影《大稻埕》導演葉天倫、《青田街一號》導演李中等台灣導演一致好評。該片在韓上映至今已突破1個月，觀影人數截至27日飆破1138萬人，確定登上南韓影史票房第13名，成功打敗勁敵《正義辯護人》。

《屍速列車》自7月20日在韓上映以來，口碑持續延燒，成為今年南韓首部突破千萬觀影人次的電影，票房也一路過關斬將，27日當天依舊逾4萬人進戲院觀賞，讓該片觀影人次成功突破《正義辯護人》的1137萬4610人，來到1138萬2726人，以8千人的些微差距，站上南韓影史賣座電影第13名、韓片票房第12名。

現在南韓影史票房前10名，依舊是2014年古裝片《鳴梁》稱霸，觀影人次飆破1761萬、亞軍是2014年《國際市場》的1425萬、第3名是2009年好萊塢大片《阿凡達》1362萬，接著依序是2015年劉亞仁主演《辣手警探》、宋康昊《駭人怪物》、全智賢《神偷大劫案》、柳承龍《7號房的禮物》、全智賢《暗殺》、李炳憲《雙面君王》、李準基《王的男人》。《屍速列車》若想打進前10名，還有《海雲台》1145萬、《太極旗－生死兄弟》的1174萬需要突破。

《屍速列車》描述南韓首爾因化工感染，大批人類突變為活屍，唯一活下去的希望就是搭上前往釜山的列車，9月2日在台上映。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

推薦新聞
蔡少芬一張照片 洗白南韓女偶像塌鼻傳說 蔡少芬一張照片 洗白南韓女偶像塌鼻傳說
2016/08/28 22:24
周杰倫變身葫蘆娃 而他們也曾經扮過... 周杰倫變身葫蘆娃 而他們也曾經扮過...
2016/08/28 22:07
（影音）羅大佑爆料金智娟不修音 錄音卡關靠「這個」 （影音）羅大佑爆料金智娟不修音 錄音卡關靠「這個」
2016/08/28 21:51
孔侑《屍速》登韓影史第13名 幹掉元斌有希望 孔侑《屍速》登韓影史第13名 幹掉元斌有希望
2016/08/28 21:38
（影音）梁詠琪曬美背開唱 許茹芸探班快閃 （影音）梁詠琪曬美背開唱 許茹芸探班快閃
2016/08/28 21:14
劉樂妍自認是中國人 陳沂：每個人都可以有自己的國家認同 劉樂妍自認是中國人 陳沂：每個人都可以有自己的國家認同
2016/08/28 20:56
女兒快開學小S爽翻 網友澆冷水：可是妳要早起 女兒快開學小S爽翻 網友澆冷水：可是妳要早起
2016/08/28 20:55
知名女星轉行當《美女》經紀人 拚當臨演力捧小鮮肉 知名女星轉行當《美女》經紀人 拚當臨演力捧小鮮肉
2016/08/28 20:11
哈利波特新片變喪屍 亂入哥吉拉和異形 哈利波特新片變喪屍 亂入哥吉拉和異形
2016/08/28 19:07
8個月愛女喊媽媽 章子怡曝光錄音有感人亮點 8個月愛女喊媽媽 章子怡曝光錄音有感人亮點
2016/08/28 19:01
DAIGO台上獻唱求婚曲 北川景子台下拍手甜笑 DAIGO台上獻唱求婚曲 北川景子台下拍手甜笑
2016/08/28 18:43
日星二代性侵被捕 星媽恐遭求償1.5億 日星二代性侵被捕 星媽恐遭求償1.5億
2016/08/28 17:51
（影音）柯震東暴瘦曬超黑造型曝光 《再見瓦城》預告釋出 （影音）柯震東暴瘦曬超黑造型曝光 《再見瓦城》預告釋出
2016/08/28 17:44
（影音）美女氣象主播北投抓寶 「裸奔也不會有人理」 （影音）美女氣象主播北投抓寶 「裸奔也不會有人理」
2016/08/28 17:18
（影音）曾以為KID「翅膀硬了」 黑人自費新書化嫌隙 （影音）曾以為KID「翅膀硬了」 黑人自費新書化嫌隙
2016/08/28 17:02
（影音）錦雯挨告嘆言多必失 警示：特殊性關係賠百萬 （影音）錦雯挨告嘆言多必失 警示：特殊性關係賠百萬
2016/08/28 16:26
（影音）梁詠琪開唱讚粉絲手指快 女兒恐龍玩偶伴登台 （影音）梁詠琪開唱讚粉絲手指快 女兒恐龍玩偶伴登台
2016/08/28 16:24
片酬遭爆達6億天價 鹿晗這樣說... 片酬遭爆達6億天價 鹿晗這樣說...
2016/08/28 16:08
美國醫生家屬反擊？ 嗆伊能靜活該「誰要你到國外生」 美國醫生家屬反擊？ 嗆伊能靜活該「誰要你到國外生」
2016/08/28 16:07
魔力紅主唱崩壞 扮奇行種寶可夢像被輻射照過 魔力紅主唱崩壞 扮奇行種寶可夢像被輻射照過
2016/08/28 15:40
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.