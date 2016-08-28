孔侑《屍速》登韓影史第13名 幹掉元斌有希望

孔侑主演新片《屍速列車》票房再創佳績，確定登上南韓影史賣座紀錄第13名。（車庫娛樂提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓星孔侑主演新片《屍速列車》劇情緊湊刺激外，成功融合殭屍驚悚元素與人性糾葛，獲得電視劇《我可能不會愛你》導演瞿友寧、電影《大稻埕》導演葉天倫、《青田街一號》導演李中等台灣導演一致好評。該片在韓上映至今已突破1個月，觀影人數截至27日飆破1138萬人，確定登上南韓影史票房第13名，成功打敗勁敵《正義辯護人》。

《屍速列車》自7月20日在韓上映以來，口碑持續延燒，成為今年南韓首部突破千萬觀影人次的電影，票房也一路過關斬將，27日當天依舊逾4萬人進戲院觀賞，讓該片觀影人次成功突破《正義辯護人》的1137萬4610人，來到1138萬2726人，以8千人的些微差距，站上南韓影史賣座電影第13名、韓片票房第12名。

現在南韓影史票房前10名，依舊是2014年古裝片《鳴梁》稱霸，觀影人次飆破1761萬、亞軍是2014年《國際市場》的1425萬、第3名是2009年好萊塢大片《阿凡達》1362萬，接著依序是2015年劉亞仁主演《辣手警探》、宋康昊《駭人怪物》、全智賢《神偷大劫案》、柳承龍《7號房的禮物》、全智賢《暗殺》、李炳憲《雙面君王》、李準基《王的男人》。《屍速列車》若想打進前10名，還有《海雲台》1145萬、《太極旗－生死兄弟》的1174萬需要突破。

《屍速列車》描述南韓首爾因化工感染，大批人類突變為活屍，唯一活下去的希望就是搭上前往釜山的列車，9月2日在台上映。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）