限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

洛基會生氣～ 肯伊公開展覽泰勒絲的裸體蠟像

2016/08/28 21:57

肯伊威斯特《Famous》MV中的名人裸體蠟像被拿出來展覽。（翻攝自太陽報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕肯伊威斯特（Kanye West）日前因為新歌《Famous》MV中出現許多裸體名人的畫面，甚至歌詞寫道他睡過「世仇」泰勒絲，還罵她是「BXtch」，引發軒然大波。原先泰勒絲表示自己很受傷，還大動作寄律師函要肯伊把影片銷毀，結果肯伊的老婆金卡達夏（Kim Kardashian）便公布肯伊與泰勒絲的對話紀錄，證實泰勒絲早就知情，讓泰勒絲被當成說謊精。沒想到，肯伊這次再度出招，竟然展覽了當時MV中的裸體名人蠟像！

金卡達夏親自現身展覽。（翻攝自太陽報）

根據《太陽報》報導，肯伊近日展覽了在他《Famous》MV中出現的名人裸體蠟像，不但有自己與老婆金卡達夏，甚至還有肯伊的前女友安柏蘿斯（Amber Rose）和政治家唐納川普（Donald Trump）、小布希（George Walker Bush）等人，然而最具爭議的是，肯伊的宿敵泰勒絲也在其中。

金卡達夏對著裸體蠟像拍照。（翻攝自太陽報）

展覽期間，金卡達夏不但帶著妹妹肯達爾珍娜（Kendall Jenner）出席，「靈蝶」奧莉薇亞穆恩（Olivia Munn）也前來共襄盛舉。此外，金卡達夏對於自己的裸體被公然展示絲毫不害羞，還拿起手機狂拍照！而肯伊雖然不克前來，亦開視訊與大家互動，不知道泰勒絲知道此事後，會不會再出手反擊肯伊。

肯伊威斯特雖然不克前來但仍開視訊跟大家互動。（翻攝自太陽報）

相關新聞

推薦新聞
美國醫生家屬反擊？ 嗆伊能靜活該「誰要你到國外生」 美國醫生家屬反擊？ 嗆伊能靜活該「誰要你到國外生」
2016/08/28 16:07
3友人相繼離世 孫儷悲喊：真的無法相信 3友人相繼離世 孫儷悲喊：真的無法相信
2016/08/28 15:19
泰勒絲陷隆乳疑雲 駱駝蹄又糗現形 泰勒絲陷隆乳疑雲 駱駝蹄又糗現形
2016/08/28 15:17
洪荒姊同框女排隊長 不小心露出黑黑der 洪荒姊同框女排隊長 不小心露出黑黑der
2016/08/28 13:16
（影音）美女氣象主播北投抓寶 「裸奔也不會有人理」 （影音）美女氣象主播北投抓寶 「裸奔也不會有人理」
2016/08/28 17:18
（影音）錦雯挨告嘆言多必失 警示：特殊性關係賠百萬 （影音）錦雯挨告嘆言多必失 警示：特殊性關係賠百萬
2016/08/28 16:26
日星二代性侵被捕 星媽恐遭求償1.5億 日星二代性侵被捕 星媽恐遭求償1.5億
2016/08/28 17:51
閃爆！小賈「無尾熊抱樹」姿勢狂吻新歡 閃爆！小賈「無尾熊抱樹」姿勢狂吻新歡
2016/08/28 13:47
孕肚不夠大搭車不敢坐 主播久站險昏厥 孕肚不夠大搭車不敢坐 主播久站險昏厥
2016/08/28 16:03
福山雅治當爸了！夫妻喜認有孕 福山雅治當爸了！夫妻喜認有孕
2016/08/28 13:44
沒人敢娶...我來娶！ 中國導演挺王寶強妻 沒人敢娶...我來娶！ 中國導演挺王寶強妻
2016/08/28 20:16
KAI和Krystal玩密室逃脫約會 監視器畫面竟外流！ KAI和Krystal玩密室逃脫約會 監視器畫面竟外流！
2016/08/28 20:34
洪荒之力完勝一個打十個 傅園慧竟戳甄子丹鼻子 洪荒之力完勝一個打十個 傅園慧竟戳甄子丹鼻子
2016/08/28 19:30
T妹曬摸寶照 網友虧「毛剃乾淨了！」 T妹曬摸寶照 網友虧「毛剃乾淨了！」
2016/08/28 15:13
劉樂妍自認是中國人 陳沂：每個人都可以有自己的國家認同 劉樂妍自認是中國人 陳沂：每個人都可以有自己的國家認同
2016/08/28 20:56
哈利波特新片變喪屍 亂入哥吉拉和異形 哈利波特新片變喪屍 亂入哥吉拉和異形
2016/08/28 19:07
小豬翻舊照思念爸 憾恨錯失治療黃金時間 小豬翻舊照思念爸 憾恨錯失治療黃金時間
2016/08/28 14:41
醜小鴨變「第一美女」 染金髮拚芭比 醜小鴨變「第一美女」 染金髮拚芭比
2016/08/28 14:58
魔力紅主唱崩壞 扮奇行種寶可夢像被輻射照過 魔力紅主唱崩壞 扮奇行種寶可夢像被輻射照過
2016/08/28 15:40
（影音）柯震東暴瘦曬超黑造型曝光 《再見瓦城》預告釋出 （影音）柯震東暴瘦曬超黑造型曝光 《再見瓦城》預告釋出
2016/08/28 17:44
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.