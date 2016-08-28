洛基會生氣～ 肯伊公開展覽泰勒絲的裸體蠟像

肯伊威斯特《Famous》MV中的名人裸體蠟像被拿出來展覽。（翻攝自太陽報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕肯伊威斯特（Kanye West）日前因為新歌《Famous》MV中出現許多裸體名人的畫面，甚至歌詞寫道他睡過「世仇」泰勒絲，還罵她是「BXtch」，引發軒然大波。原先泰勒絲表示自己很受傷，還大動作寄律師函要肯伊把影片銷毀，結果肯伊的老婆金卡達夏（Kim Kardashian）便公布肯伊與泰勒絲的對話紀錄，證實泰勒絲早就知情，讓泰勒絲被當成說謊精。沒想到，肯伊這次再度出招，竟然展覽了當時MV中的裸體名人蠟像！

金卡達夏親自現身展覽。（翻攝自太陽報）

根據《太陽報》報導，肯伊近日展覽了在他《Famous》MV中出現的名人裸體蠟像，不但有自己與老婆金卡達夏，甚至還有肯伊的前女友安柏蘿斯（Amber Rose）和政治家唐納川普（Donald Trump）、小布希（George Walker Bush）等人，然而最具爭議的是，肯伊的宿敵泰勒絲也在其中。

金卡達夏對著裸體蠟像拍照。（翻攝自太陽報）

展覽期間，金卡達夏不但帶著妹妹肯達爾珍娜（Kendall Jenner）出席，「靈蝶」奧莉薇亞穆恩（Olivia Munn）也前來共襄盛舉。此外，金卡達夏對於自己的裸體被公然展示絲毫不害羞，還拿起手機狂拍照！而肯伊雖然不克前來，亦開視訊與大家互動，不知道泰勒絲知道此事後，會不會再出手反擊肯伊。

肯伊威斯特雖然不克前來但仍開視訊跟大家互動。（翻攝自太陽報）