周杰倫變身葫蘆娃 而他們也曾經扮過...

周杰倫（左）穿上紫色西裝被粉絲戲稱是葫蘆娃。（合成圖，翻攝自微博、網路）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕《葫蘆兄弟》是中國1986年出品的剪紙系列動畫作品，主要敘述7個從葫蘆誕生，各有不同法力的兄弟一起鬥妖降魔的故事。因為葫蘆娃極可愛又萌的造型，深得中國民眾的喜愛。

粉絲十分調皮，還幫周杰倫P上兩個葉子。（翻攝自微博）

近日周杰倫出席活動的時候，一身紫不溜丟的西裝被拍到，粉絲戲稱這根本是葫蘆娃造型，只差頭上頂著一個葫蘆，就是名符其實的葫蘆娃了。調皮的粉絲還在照片P上了小樹葉，看起來卻相當合理，以假亂真。

周杰倫葫蘆娃造型跟葫蘆娃一樣討喜。（翻攝自微博） 7個葫蘆娃。（翻攝自網路）

許多藝人也曾扮成葫蘆娃的造型，《奔跑吧兄弟》今年在南韓錄製第四季時，成員鹿晗、Angelababy、鄧超、鄭愷、陳赫、王祖藍、李晨都有扮過葫蘆娃，尤其是Angelababy和鹿晗，葫蘆娃造型可愛到令人想收服他們，帶回家好好養著，至於王祖藍的葫蘆娃造型令人噴飯，完全走搞笑路線。

Angelababy曾經在節目上扮成葫蘆娃，超可愛。（翻攝自網路） 鹿晗的葫蘆娃造型讓人想把他帶回家。（翻攝自網路） 鄭愷（右）、鹿晗（左）以葫蘆娃造型錄節目。（翻攝自網路） 王祖藍曾經在另外一個節目上扮演葫蘆娃，只有搞笑。（翻攝自網路）