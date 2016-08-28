知名女星轉行當《美女》經紀人 拚當臨演力捧小鮮肉

仲間由紀惠在日劇《美女與男子》扮演女經紀人。（緯來日本台提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本女星仲間由紀惠出道22年，舉凡演戲、主持、唱歌樣樣都難不倒她，近來她在日劇《美女與男子》改扮經紀人，拚老命就為捧紅旗下小鮮肉男星町田啟太，讓她忍不住感嘆：「看來我要對自己的經紀人好一點，他們真的太辛苦了」。

仲間由紀惠（左）在日劇《美女與男子》中，為捧紅旗下藝人町田啟太，不惜去當臨演。（緯來日本台提供）

仲間由紀惠在《美》劇中，飾演被迫從IT產業改行到演藝圈工作的經紀人，不僅陪著旗下藝人一起去當臨演、用私人時間協助他磨練演技，還逼自己抽菸，以便跟大咖製作人搏感情，無所不用其極。就連在劇中飾演從素人搖身一變成為大明星的町田啟太，都忍不住直呼每當仲間看他演戲，他就莫名緊張，「被前輩一直盯著看，壓力真的好大。」

而劇中扮演女強人的她，現實生活中卻是天然呆，被老公田中哲司嫌到不行。她日前上節目分享夫妻生活，笑說有一次和老公一起打電動，卻因為技術不好害老公輸遊戲，把老公氣得火冒三丈，讓她滿臉哀怨討拍：「老公有必要這麼生氣嗎？」逗笑現場眾人。《美女與男子》29日起每週一至週五晚間10點在緯來日本台播出。