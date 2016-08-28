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沒人敢娶...我來娶！ 中國導演挺王寶強妻

2016/08/28 20:16

中國導演陳劍痛批網友把馬蓉「良家婦女說成蕩婦」。（翻攝自陳劍微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星王寶強婚變風波越演越烈，王寶強控訴馬蓉偷吃他的經紀人宋喆，馬蓉則反告王寶強「妨害名譽」，整起事件已進入法律程序，雖然宋喆和馬蓉神隱多日，僅透過律師否認開房，但中國網友完全容不下馬蓉和宋喆，除了瘋狂留言謾罵馬蓉外，也抵制影射王寶強婚變的電影《寶寶別哭》，連演出馬蓉角色的演員也遭到波及，這讓中國導演陳劍看不下去，心疼馬蓉「沒人敢娶，我來娶怎麼了」。

陳劍說如果沒人敢娶馬蓉，他要娶。（翻攝自陳劍微博）

中國導演陳劍昨天在微博PO文表示，自己身為導演，對於娛樂圈的事情原本一概不問，但是他認為馬蓉沒有違法、違背善良風俗及背叛國家，更直言王寶強從婚變至今一直拿不出馬蓉偷吃鐵證，痛批其它局外人怎麼能將「一位良家婦女說成蕩婦」，文末更說自己目前離婚單身，如果馬蓉找到好的歸宿會祝福，但如果馬蓉也維持單身，「沒人敢娶我來娶怎麼了」，並抨擊其它攻擊馬蓉的網友「好人壞人都區分不了」。網友看了則反諷他「別用王寶強沾光了」、「要不是王寶強我還真沒聽過你」。

王寶強（左）控訴遭到馬蓉（右）劈腿經紀人宋喆。（翻攝自馬蓉微博）

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