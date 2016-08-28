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DAIGO台上獻唱求婚曲 北川景子台下拍手甜笑

2016/08/28 18:43

DAIGO身穿蝴蝶裝華麗開唱，北川景子（左）台下應援。（合成圖，翻攝自Instagram、modelpress）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本樂團主唱、前首相竹下登外孫DAIGO，今年和演員北川景子結婚，婚後兩人不時大方放閃，還有越來越高調的趨勢。近日，DAIGO參加了由日本avex公司所舉辦的年度演唱會a-nation，當唱到求婚歌曲《KSK》時，老婆北川景子也在台下拍手甜笑。

據日媒報導，一年一度的夏日大型演唱會a-nation今年在東京舉行，不但請到南韓夯團「BIGBANG」，DAIGO也是表演嘉賓之一。DAIGO當日穿著超華麗蝴蝶裝上台演唱，老婆北川景子還愛相隨坐在台下的指定席力挺，甚至被目擊當老公唱到求婚歌曲《KSK》時，大方甜笑拍手，閃瞎眾人。

此外，DAIGO除了演唱求婚曲，還表演了「SMAP」的代表作《世界上唯一的花》，甚至以模仿木村拓哉、GACKT、福山雅治、桑田佳祐、「彩虹」主唱Hyde的方式來演唱，逗樂台下無數歌迷。而北川景子不僅現身力挺老公，更是潛入演唱會後台，跟老公分別與男子團體「超特急」合照，讓人感嘆新婚的兩人感情真是如膠似漆。

北川景子不僅力挺老公DAIGO，還進到演唱會後台。（合成圖，翻攝自Twitter）

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