「沂」「忻」傻傻分不清？ 網友怒嗆謝忻「滾回澳洲」

陳沂（左）和謝忻（右）的名字讓部分網友搞不清楚。（翻攝自陳沂臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星兼主持人謝忻，外型神似Selina，講話幽默逗趣又很敢玩，被網友封為「遊戲女王」，很受觀眾喜愛，日前她出外景手掌不慎被田螺刮傷，並遭到細菌感染惡化，經醫師治療後挖掉患部一塊肉才保下一命，敬業精神很受網友欽佩，孰料新聞出來後，竟然有網友在留言中怒罵「滾回澳洲」，疑似將她和另外一名主持人陳沂搞混，讓陳沂看了直呼「笑到噴淚」。

有網友將謝忻誤以為陳沂，怒罵要謝忻滾回澳洲。（翻攝自陳沂臉書）

陳沂（ㄧˊ）和謝忻（ㄒㄧㄣ）兩人名字很相像，常讓部分網友分不清，日前有網友在謝忻手部遭細菌感染的新聞下留言，怒嗆要她「滾回澳洲」，疑似把她和槓上吳宗憲，被吳宗憲反擊抨擊「回澳洲」的陳沂搞混，讓陳沂看到後轉貼該則新聞及留言，直說快笑到噴淚，更反串留言：「忻忻聽到沒，叫妳快滾回澳洲去啦！自以為嗆過憲哥就跩上天了嗎？」讓不少網友看了笑翻，直呼「中文有這麼難理解嗎」、「孩子的教育不能等」，還有網友笑說「應該是他眼睛業障太重」。