美國醫生家屬反擊？ 嗆伊能靜活該「誰要你到國外生」

伊能靜（左）在美產子卻遇上醫療風波，讓老公秦昊（右）看不下去怒嗆醫生。（翻攝自伊能靜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕伊能靜6月底遠赴美國剖腹產，孰料產後傷口復原不佳裂開化膿，更疑似遭到醫師盜用照片用作宣傳，雙方鬧翻互槓各執一詞，日前她的老公秦昊指稱，手中握有醫師看診的錄音證據，揚言要公開，孰料竟遭到疑似「醫生家屬」的私訊嗆聲「誰要你跑到國外生孩子」？

秦昊收到網友私訊嗆聲，怒罵對方有精神病，更質疑對方是醫師家屬。（翻攝自秦昊微博）

伊能靜和為他接產的醫師李瑞堂鬧僵，伊能靜痛批對方沒有醫德，除了對化膿傷口不聞不問外，還將她的照片用作宣傳，不過李瑞堂日前透過律師回應完全不知道伊能靜傷口化膿，更堅稱伊能靜的狀況是因為體質適應不佳，並非醫療疏失，讓老公秦昊看不下去，揚言要公布伊能靜看診的錄音檔。沒想到貼文一出，秦昊竟收到網友微博私訊，嗆聲他「好好的中國人非要跑去國外生」，還罵他是狗，認為伊能靜會有這樣的下場都是自作自受，一番言論讓秦昊爆氣怒罵「惡毒」，直呼雙方都不認識，又無冤無仇，為什麼要這樣嗆聲，更質疑對方是李瑞堂家屬，痛批對方有精神病，並將對方擷圖PO出，希望網友幫他肉搜。