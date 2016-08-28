西班牙名導看《斷背山》：我會加入更多同志性愛戲

由台灣導演李安所執導的電影《斷背山》，是一部講述男同志禁忌戀情的經典之作。（翻攝自hitfix.com）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由台灣導演李安所執導的電影《斷背山》，因為劇情講述男同志之間纏綿悱惻的禁忌之戀，而受到熱烈關注，不僅橫掃多個獎項，在商業上獲得了巨大成功，在史上愛情及劇情片的票房排名中排行第8，是一部不可多得的經典之作。最近，一向擅長在作品中呈現慾望、暴力、宗教等爭議性議題的西班牙名導佩德羅阿莫多瓦（Pedro Almodóvar），在談及《斷背山》這部片時，表示若是由自己來執導，他會在劇中加入更多的男同志性愛戲，引發關注。

西班牙名導佩德羅阿莫多瓦擅長在作品中呈現慾望、暴力、宗教等爭議性議題。（翻攝自cineuropa）

西班牙名導佩德羅阿莫多瓦日前在接受《Empire》的Podcast訪問時，透露自己差一點就真的要取代李安執導《斷背山》，當被問及若真的執導此片會與李安版本有什麼不同時，他就回答：「我這版的《斷背山》，會加入更多性愛場面」。對此，佩德羅阿莫多瓦就解釋，在安妮普露的原著小說中，2為男主角之間的情感其實比電影版的顯得更加「獸性」許多，他對於整部劇本及希斯萊傑、傑克吉倫霍都相當滿意，只是要拍攝尺度如此大的電影，在好萊塢應該不會是件容易的事情，不禁令人覺得有些可惜。

原著小說裡2位男主角的情感糾葛比較外向奔放，而李安版的《斷背山》則顯得含蓄許多，並沒有對於性愛場面做過多的描寫。（翻攝自網路）