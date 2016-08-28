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小豬翻舊照思念爸 憾恨錯失治療黃金時間

2016/08/28 14:41

羅志祥在臉書分享和爸爸的合照，透露很懷念爸爸的笑容。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小豬」羅志祥出道20年，影視歌三棲，演藝事業成績亮眼，也擁有許多粉絲，從小咖熬成天王級偶像，只可惜爸爸2005年時就因肝病過世，來不及見證兒子如今的功成名就，讓小豬心中一直有遺憾，他昨深夜翻出和爸爸的合照，透露看著爸爸的臉許久，很多以前的回憶都湧上心頭，暖心告白相當溫馨。

羅志祥父親2005年就因肝病過世，因此他呼籲民眾要提早檢查提早治療，關心家人朋友和自己的健康。（翻攝自臉書）照片中是20幾歲的他，和爸爸站在一起笑得燦爛，小豬說：「看了很久，我的眼睛從沒離開過爸爸的臉。」懷念起很多和對方過去相處的點滴，他也感性告白說：「爸爸的笑容，永遠永遠的在我心。」一直以來小豬都是演藝圈中孝順出名的藝人，從不吝嗇表達對父母的愛，爸爸過世後也一肩扛起照顧媽媽的責任，25歲就失去爸爸的他，據《ETtoday》報導，日前也為肝基金會代言，透露小時候家境不好，不懂在第一時間作精密的檢測，才會讓爸爸錯失提早治療的黃金時間，因此呼籲大家提早發現提早治療，關心自己及家人的健康。

 

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