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閃爆！小賈「無尾熊抱樹」姿勢狂吻新歡

2016/08/28 13:47

小賈（左）與新歡索菲亞李奇（右）最近打得火熱，在墨西哥度假時更直接把女方舉起來狂吻。（合成圖，翻攝自Kust Jared、每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕加拿大小天王「小賈」小賈斯汀最近勾搭上傳奇創作歌手萊諾李奇（Lionel Richie）的18歲小女兒索菲亞李奇（Sofia Richie），甚至不惜為了她怒嗆粉絲，還與前女友席琳娜翻臉，控訴對方當年劈腿，之後索性把整個Instagram帳號都給刪了，不難看出他對新歡索菲亞的重視。日前，小倆口為了幫索菲亞慶祝到18歲生日，相約到墨西哥享受度假，愛意濃厚的2人在海灘邊就不斷開始愛撫對方，小賈更一把將索菲亞舉起，讓女方呈現一種「無尾熊抱樹」的姿勢，吻到停不下來。

小賈（左）先前為護新歡索菲亞李奇（右），不惜與前女友席琳娜還有自己的粉絲槓上，並怒刪自己的Instagram帳號。（翻攝自IG）

當天穿著粉色海灘褲的小賈，被拍到與穿著黑色比基尼上衣配白色高腰泳褲的索菲亞李奇雙雙現身海灘旁，小倆口在陰涼處休息時，幾乎成了連體嬰，雙手沒有一刻是離開對方的，索菲亞也不斷以手勾住小賈的脖子，似乎是在宣示「所有權」；緊接著，2人就開始上演火辣激吻戲碼，小賈除了將女方撲倒在沙發上狂親外，還將她整個人舉高、雙腿纏繞在自己腰間，直接就抱著索菲亞親了起來，吻得完全無法自己。

索菲亞李奇的雙手一直沒離開小賈身體，將他的脖子圈在懷中。（合成圖，翻攝自每日郵報）小賈索性直接把索菲亞李奇整個人舉到空中，讓她掛在自己身上。（合成圖，翻攝自每日郵報）

對此，相關人士先前則向《People》透露：「小倆口現在打得十分火熱、愛意濃厚，但對小賈來說，他根本不可能在人生現階段為了這些女孩們放棄自己的事業及一切，雖然女孩子們都為他傾倒，但他還沒有打算定下來」，不看好2人未來能攜手走得長遠。

小賈與索菲亞李奇愛意濃厚，吻到停不下來。（翻攝自每日郵報）小賈直接把索菲亞李奇撲倒在沙發上狂吻。（翻攝自每日郵報）

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