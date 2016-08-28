限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

《侏儸紀》葛蘭特博士 有望加入《雷神3》？

2016/08/28 12:31

過去在《侏儸紀公園》裡演出艾倫葛蘭特博士的男星山姆尼爾（左），日前被目擊出現在《雷神索爾3：諸神黃昏》於布里斯本的外景拍攝現場。（合成圖，翻攝自推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕《雷神索爾3：諸神黃昏》目前正在澳洲拍攝當中，日前更特地到布里斯本的中心商業區展開為期4天的外景拍攝，讓當地民眾有機會一睹「雷神」克里斯漢斯沃與「洛基」湯姆希德斯頓的巨星風采。而其實不只這對「神兄弟」檔，飾演天父「奧丁」的安東尼霍普金斯，以及這次加入《雷神3》演出反派「死亡女神」赫拉的影后凱特布蘭琪，也都被當地媒體發現出現在拍攝現場，此外，也出現了一名令人驚訝的人物，就是當年在《侏儸紀公園》裡飾演艾倫葛蘭特博士的男星山姆尼爾（Sam Neill），讓人不禁好奇他是否也將參演。

飾演天父「奧丁」的安東尼霍普金斯（中），日前也被拍到穿著在布里斯本外景拍攝現場的照片。（翻攝自Comingsoon.net）山姆尼爾（左）被爆出現在《雷神3》外景拍攝現場去探視過去曾一起合作過的導演泰卡瓦提提（右）。（翻攝自Getty Images）

據澳洲《信使郵報》報導，山姆尼爾在《雷神3》於布里斯本拍攝外景時，也驚喜現身在片場，為的是要前去拜訪過去曾一起合作過的導演泰卡瓦提提，他本人後來也在推特回應對《雷神3》片場感到好奇的粉絲，寫道：「看起來根本不像在地球，如果那是我正處在的地方的話 #雷神索爾諸神黃昏」。山姆尼爾自己證實了他的確人有造訪片場的事實，讓粉絲驚喜不已，不過也幽默回應另一名說他是在告訴大家關於《雷神3》新進展的粉絲：「我的確是，不過只是看著他們不斷從我身旁經過罷了」，引發爆笑。

山姆尼爾坦承自己人確實有造訪《雷神3》拍攝現場。（翻攝自山姆尼爾推特）山姆尼爾幽默回應粉絲說自己在片場只是不斷看著大家從他身旁經過而已。（翻攝自山姆尼爾推特）

而由於過去曾與山姆尼爾一起在《侏儸紀公園》裡合作、飾演遭霸王龍攻擊的混沌論數學家伊恩馬爾科姆的男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum）也有參演《雷神3》，在劇中扮演「宗師」恩杜維加斯特一角，若山姆尼爾真的獲得在《雷神3》的演出機會，將會是2位《侏儸紀》男星睽違多年再次攜手合作，讓人十分期待這個推測能夠成真。

過去曾經參演《侏儸紀公園》的男星傑夫高布倫（左），這次也有參與《雷神3》的演出，若山姆尼爾（右）也能參演該片，2人睽違多年後，終於將再度攜手合作。（翻攝自Redcarpetrefs）

相關新聞

推薦新聞
西班牙名導看《斷背山》：我會加入更多同志性愛戲 西班牙名導看《斷背山》：我會加入更多同志性愛戲
2016/08/28 14:36
洪荒姊同框女排隊長 不小心露出黑黑der 洪荒姊同框女排隊長 不小心露出黑黑der
2016/08/28 13:16
冨田真由遭刺殺 恢復意識後最渴望... 冨田真由遭刺殺 恢復意識後最渴望...
2016/08/28 12:45
《侏儸紀》葛蘭特博士 有望加入《雷神3》？ 《侏儸紀》葛蘭特博士 有望加入《雷神3》？
2016/08/28 12:31
港姐恐染茲卡病毒！巴西遭病蚊叮咬 港姐恐染茲卡病毒！巴西遭病蚊叮咬
2016/08/28 12:09
金高恩戀上大叔男友 公開前就險露出馬腳 金高恩戀上大叔男友 公開前就險露出馬腳
2016/08/28 11:27
《自殺突擊隊2》傳明年開拍！大反派竟是「他」 《自殺突擊隊2》傳明年開拍！大反派竟是「他」
2016/08/28 09:24
38歲安室凍齡 18歲小鮮肉陪逛街 38歲安室凍齡 18歲小鮮肉陪逛街
2016/08/28 08:59
饒舌天王買告示牌示愛 蕾哈娜樂翻了 饒舌天王買告示牌示愛 蕾哈娜樂翻了
2016/08/28 06:38
不滿「SMAP」解散 粉絲怒到副社長家潑糞 不滿「SMAP」解散 粉絲怒到副社長家潑糞
2016/08/27 21:26
辣模全裸入浴照曝光！股溝+水蛇腰超惹火 辣模全裸入浴照曝光！股溝+水蛇腰超惹火
2016/08/27 21:14
五月天三度攻鳥巢 十萬個阿信嗨翻 五月天三度攻鳥巢 十萬個阿信嗨翻
2016/08/27 20:59
遭狂粉砍20刀 女偶像拒見外人希望再彈吉他 遭狂粉砍20刀 女偶像拒見外人希望再彈吉他
2016/08/27 18:37
日網友為台灣奧運正名 黃安酸：難道從此就建國成功？ 日網友為台灣奧運正名 黃安酸：難道從此就建國成功？
2016/08/27 18:28
鹿晗零死角帥照 鄧超「終極角度」玩壞了 鹿晗零死角帥照 鄧超「終極角度」玩壞了
2016/08/27 16:44
（影音）堅持自我？ 徐嬌遭批「不尊重設計師」 （影音）堅持自我？ 徐嬌遭批「不尊重設計師」
2016/08/27 15:59
他收拾星二代性侵爛攤 竟被酸「好閒」 他收拾星二代性侵爛攤 竟被酸「好閒」
2016/08/27 15:07
秦昊護伊能靜 握看診錄音批醫師秀下限 秦昊護伊能靜 握看診錄音批醫師秀下限
2016/08/27 15:02
堀北真希妹妹大眼空靈！超優基因不輸姐姐 堀北真希妹妹大眼空靈！超優基因不輸姐姐
2016/08/27 14:47
追問女星兒子性癖好被罵翻 主播道歉了 追問女星兒子性癖好被罵翻 主播道歉了
2016/08/27 14:37
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.