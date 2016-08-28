《侏儸紀》葛蘭特博士 有望加入《雷神3》？

過去在《侏儸紀公園》裡演出艾倫葛蘭特博士的男星山姆尼爾（左），日前被目擊出現在《雷神索爾3：諸神黃昏》於布里斯本的外景拍攝現場。（合成圖，翻攝自推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕《雷神索爾3：諸神黃昏》目前正在澳洲拍攝當中，日前更特地到布里斯本的中心商業區展開為期4天的外景拍攝，讓當地民眾有機會一睹「雷神」克里斯漢斯沃與「洛基」湯姆希德斯頓的巨星風采。而其實不只這對「神兄弟」檔，飾演天父「奧丁」的安東尼霍普金斯，以及這次加入《雷神3》演出反派「死亡女神」赫拉的影后凱特布蘭琪，也都被當地媒體發現出現在拍攝現場，此外，也出現了一名令人驚訝的人物，就是當年在《侏儸紀公園》裡飾演艾倫葛蘭特博士的男星山姆尼爾（Sam Neill），讓人不禁好奇他是否也將參演。

飾演天父「奧丁」的安東尼霍普金斯（中），日前也被拍到穿著在布里斯本外景拍攝現場的照片。（翻攝自Comingsoon.net） 山姆尼爾（左）被爆出現在《雷神3》外景拍攝現場去探視過去曾一起合作過的導演泰卡瓦提提（右）。（翻攝自Getty Images）

據澳洲《信使郵報》報導，山姆尼爾在《雷神3》於布里斯本拍攝外景時，也驚喜現身在片場，為的是要前去拜訪過去曾一起合作過的導演泰卡瓦提提，他本人後來也在推特回應對《雷神3》片場感到好奇的粉絲，寫道：「看起來根本不像在地球，如果那是我正處在的地方的話 #雷神索爾諸神黃昏」。山姆尼爾自己證實了他的確人有造訪片場的事實，讓粉絲驚喜不已，不過也幽默回應另一名說他是在告訴大家關於《雷神3》新進展的粉絲：「我的確是，不過只是看著他們不斷從我身旁經過罷了」，引發爆笑。

山姆尼爾坦承自己人確實有造訪《雷神3》拍攝現場。（翻攝自山姆尼爾推特） 山姆尼爾幽默回應粉絲說自己在片場只是不斷看著大家從他身旁經過而已。（翻攝自山姆尼爾推特）

而由於過去曾與山姆尼爾一起在《侏儸紀公園》裡合作、飾演遭霸王龍攻擊的混沌論數學家伊恩馬爾科姆的男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum）也有參演《雷神3》，在劇中扮演「宗師」恩杜維加斯特一角，若山姆尼爾真的獲得在《雷神3》的演出機會，將會是2位《侏儸紀》男星睽違多年再次攜手合作，讓人十分期待這個推測能夠成真。

過去曾經參演《侏儸紀公園》的男星傑夫高布倫（左），這次也有參與《雷神3》的演出，若山姆尼爾（右）也能參演該片，2人睽違多年後，終於將再度攜手合作。（翻攝自Redcarpetrefs）