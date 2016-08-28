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冨田真由遭刺殺 恢復意識後最渴望...

2016/08/28 12:45

日本女歌手冨田真由遭男粉絲刺殺30多刀，身受重傷，所幸撿回一命。（翻攝自日網）〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女偶像田真由5月出門表演時，發覺遭跟蹤趕緊報警，不料手機發號位置無法辨認，錯失黃金救命時間，歹徒看她拿起手機，突然衝上前抱住她，朝她胸口、背部和頸部猛刺，身中30多刀，大量出血差點死亡，所幸經過長達17天的搶救，終於熬過危險期撿回一命，近日已恢復意識能表達想法，而刺殺她的兇手岩崎友宏昨將以殺人未遂、非法持有槍刀罪起訴。

刺殺冨田真由的兇手昨通過精神鑑定，證明精神沒問題、具刑事責任能力，因此正式以殺人未遂罪起訴。（翻攝自日網）據日本雜誌《週刊文春》報導，田真由目前仍須住院治療，但已恢復意識，警方表示近期會向她詢問事發原由，並請她模擬案發現場，目前東京地檢署對兇手岩崎友宏進行精神鑑定，結果出爐顯示他具有刑事責任能力，精神沒有問題，因此正式以殺人未遂起訴，而田真由雖然離康復還有一段路，仍對音樂保持熱情，表示很想早日重拾吉他。

冨田真由已恢復意識，表達仍抱著音樂夢，希望趕快恢復，可以重拾吉他。（翻攝自日網）

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