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路斯明弟擄鴿勒索 竟扯寶可夢！

2016/08/28 10:34

士林分局警方清點拯救出來的162隻鴿子，有119隻被熱死或餓死。（記者陳恩惠攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕近日寶可夢遊戲大夯，竟然有人玩到興起犯罪念頭！前天19歲陳姓男子因在外抓寶，意外走到鴿舍，因缺錢加上好玩，和2名同夥偷走200隻鴿子和鴿蛋，向鴿主勒索500萬元，經查辦才知道該名男子是已故竹聯幫創幫元老陳功之子，也是藝人路斯明同父異母的弟弟，台北市警士林分局前天晚間趁3嫌犯取款時逮獲，訊後以竊盜、恐嚇取財送辦。

路斯明（圖）同父異母弟弟日前犯下「擄鴿勒贖」，路斯明稱沒有和兄弟接觸，不清楚此案。（記者宋志雄攝）據《自由時報》報導，鴿主24日發現鴿舍遭竊，陳姓男子留下寫有手機號碼及警告他「請勿報警，違者全殺」的字條，經他主動打電話交涉，由500萬降至210萬，約定前晚6點在大直美麗華影城交款，警方出動20名警力變裝埋伏，3嫌卻多次臨時變換交款地點，最後約在樂群一路河濱公園交款。

警方根據勒贖電話先鎖定打扮成滑板玩家的陳姓男子，再陸續逮捕另外2名同夥，接著前往廢棄空屋取回被擄的賽鴿，清點過後發現被擄的162隻鴿子有119隻因多日未進食而餓死或熱死，倖存的43隻也奄奄一息，120顆鴿蛋也都悶熟，讓鴿主損失慘重，相當心疼，至於為何擄鴿？陳姓男子竟說因玩寶可夢意外走到廢棄空屋，發現被人棄置的鴿籠，才想「玩一票大的」，但此說法讓警方相當懷疑，另外，路斯明也透過經紀人表示，從小就被媽媽帶往國外，近幾年才回台發展演藝事業，跟弟弟沒有接觸，不清楚擄鴿事件，也不便回應此事。


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