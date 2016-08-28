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小女孩志向「我想讀北大」 男星當場飆走

2016/08/28 09:53

就是這群小朋友的遠大志向，讓趙杰（左一）刮目相看。（翻攝自趙杰臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕很多人小時候都有遠大志向，曾幾何時，現在的小孩子，志向居然是「我想讀北大」、「我想打NBA」。

藝人趙杰昨天在餐廳吃飯，旁邊一群小朋友談話，引起他的注意，其中一個孩子大聲地說：「我想去北京！」其他孩子問為什麼，她說：「我想讀北大，我要看紫禁城。」另個小女孩說：「我想讀台大。」

小女孩跟小男孩說：「你可以當立委啦！」小男孩卻說：「我才不要，立委都好醜，我想去打NBA，我要當厲害的射手。」趙杰當時心想：「我在你們這個年紀時，還在專研四驅車和相信有火焰躲避球的存在，而且很積極的想練成。」

趙杰曾在電視劇《阿爸的願望》飾演王宏武一角。（翻攝自趙杰臉書）

「一個這樣年紀的台灣孩子，能說出她想去北京念北大，真是有想法，好可愛！至於台大，別說想了，我是一輩子做夢也沒夢過」，趙杰心想，其實也不是每個立委都醜，「人的醜與美，在於他的心和做為」，當場他也鼓勵那群孩子們保持做個有夢想的人。

離去時，其中一位小男孩問趙杰：「你是電視上的王宏武嗎？」他當場變得靦腆說：「是，我是。」然後自以為很帥的飄走。

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