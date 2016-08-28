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台客名嘴假面夫妻火紅 搭車慘被乘客白眼

2016/08/28 09:04

羅友志這半年都搭公車、坐捷運，看盡人生百態。（翻攝自羅友志臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台客名嘴羅友志和下跪主播梁立曾是人人稱羨佳偶，日前他卻自爆2人早已分居5年，雙方還為獨子監護權打離婚官司，對於近期北一女學生在捷運上睡著沒讓位的新聞事件，羅友志感同身受，因他也曾被乘客白眼。

羅友志這半年都搭公車、坐捷運，看盡人生百態，昨他搭車時，一位中年婦女手握著欄杆，後座友人向她喊：「妳要不要來這坐啊？」婦人說：「免啦，可以站！」當時羅友志把視線自窗外移到車內，看了一下婦人模樣，確實可以站，但羅友志還是禮貌性問她：「我起來給妳坐，好不好？」

羅友志目前和妻子梁立打離婚官司。（資料照）

「免啦，可以站」，婦人這樣說，羅友志就不便再勉強。沒想到，對面一個漂亮女生，直接站起來，把位子讓給婦人，她推辭一句，就坐了下去；斜對面有個中年婦女，冷冷看了台客名嘴一眼。

羅友志說：「大眾捷運系統天天在上演該不該讓座戲碼，我相信，讓座的人，跟被讓座的人，都已經有了座位恐懼症。」他認為，關鍵在別人的眼光，「看完婦人冷冷眼光，我繼續看著窗外風景，因為，我只記得那位婦人跟我說『免啦，我可以』」，對羅友志來說，他很自在。

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