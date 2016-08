董事長樂團俄羅斯開唱 台灣女孩舉牌挺

董事長樂團上週遠赴俄羅斯演出。(大吉祥提供)〔記者蔡琛儀/台北報導〕董事長樂團先前曾赴英國利物浦演出,當時被邀請到俄羅斯海參崴參加「V-ROX」音樂節,上周他們出發前往俄羅斯,也不忘入境隨俗,3天內就喝掉10瓶伏特加,並接受當地媒體訪問,傲用英文說:「We are the Chairman from Taiwan.」

董事長樂團嗨與台灣歌迷合照。(大吉祥提供)董事長此次演出出現小插曲,被主辦單位通知替臨時無法到場的日本樂團救火,匆忙的換舞台、換表演時間,搞到最後只彩排了一下就直接上場開唱。而阿吉還看到台下有2名台灣女孩,手上高舉著「我愛董事長、台灣」的牌子。當演出一結束,不少人擁上前要和董事長合照,還要求他們戴上招牌八家將面具,十分有趣。

董事長樂團「董事長的化妝舞會」巡演將從9月2日於台北起跑,購票洽KKTIX或博客來。

董事長樂團與舞台合照。(大吉祥提供)