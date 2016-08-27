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宋茜Rain合拍電影 傳劇組毆打學生致流血

2016/08/27 21:39

宋茜（左）和Rain目前正在合拍電影《八月未央》。（合成圖，翻攝自宋茜、Rain微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團的f（x）的中國籍成員Victoria（本名宋茜），與南韓天王Rain合拍的電影《八月未央》日前正如火如荼地拍攝中，原本是備受粉絲期待的作品，沒想到昨日竟然傳出劇組製造髒亂與噪音，甚至還毆打圍觀的男學生導致流血！

《八月未央》劇組在華東政法大學製造了一堆垃圾。（翻攝自新浪娛樂）

根據《新浪娛樂》報導，《八月未央》這幾日都在華東政法大學進行拍攝工作，不過該劇組不僅在學書館前面製造了大片垃圾，甚至常常利用晚上拍攝，除了製造許多噪音，還占用了一大部分的教室，讓正在學校準備司法考試的學生相當不滿！

有人爆料《八月未央》的工作人員毆打男學生。（翻攝自新浪娛樂）

更令人震驚的是，《八月未央》拍攝期間因為吸引許多學生圍觀，但劇組工作人員要求民眾不能拍照而引發衝突。由於某名男學生疑似在遠處拍攝了幾張照片，因此遭到一名高壯的工作人員毆打，後來男學生流血，女友才驚呼要雙方停止打架，直到警察前來。雖然校方許多教授與學生都相當不滿，也希望打人者可以道歉，但目前劇組回應仍在了解情況中。

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