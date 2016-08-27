（影音）蔡健雅當眾戳胸 Jolin威脅：你以為我不敢？

蔡健雅演唱會，來賓蔡依林（左）戳蔡健雅（右）胸部。（記者趙世勳攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕蔡健雅今晚演唱會請到好友「Jolin」蔡依林，2人互尬《PLAY我呸》，蔡健雅又唱又跳堪稱一大突破。之後Jolin談到，原本沒想到蔡健雅竟然真的願意和她合作這首歌曲，蔡健雅當場用手指戳Jolin胸口，開玩笑說：「（胸部）真的假的。」讓Jolin當場喊：「你以為我不敢嗎？」作勢也要戳回去，蔡健雅也連忙護胸：「這是假的。」

蔡健雅演唱會，來賓蔡依林（左）戳蔡健雅（右）胸部。（記者趙世勳攝）

蔡健雅在介紹Jolin時笑說：「今天沒有蛋糕，沒有甜點什麼，沒有，那驚喜比甜點更厲害。」果然Jolin一出場就讓1.1萬名歌迷全都嗨到不行，2人接著還熱唱蔡健雅寫給王菲的歌曲《打錯了》，原本Jolin指定想唱《陌生人》、《無底洞》，但蔡健雅開玩笑說：「你唱一小段就好，我等下還要唱。」但最後Jolin仍然沒有加碼唱。

蔡健雅演唱會，來賓蔡依林（左）戳蔡健雅（右）胸部。（記者趙世勳攝） 蔡健雅演唱會，來賓蔡依林（左）戳蔡健雅（右）胸部。（記者趙世勳攝）